Федеральный проект "Цифровые технологии" предусматривает освоение 282 миллиардов рублей на развитие сквозных технологий до 2024 года. Уже сегодня его реализация при активном участии региональных властей и бизнеса кардинально меняет имеющиеся рынки и формирует новые.

Федеральный проект включает несколько дорожных карт по "сквозным" технологиям на наиболее перспективных направлениях. Всего их девять - это обработка больших данных (bigdata), нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), технологии беспроводной связи (включая 5G), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика. Важной составляющей проектов становится их социальная направленность. Наибольшая социальная адаптация новейших разработок наблюдается сегодня в сфере ИИ.

По словам директора направления "Цифровые технологии" организации "Цифровая экономика" Сергея Наквасина, наиболее динамично внедрение искусственного интеллекта сейчас происходит в сфере финансовых услуг, на транспорте и в управлении городской средой, в нефтегазовой отрасли. Их опережающее развитие обусловлено тем, что они обладают наиболее развитой экспертной и ресурсной базами. Существенным стимулом для развития становится повышение производительности, снижение издержек, прогнозирование спроса.

Среди завершенных кейсов цифровой трансформации можно назвать, например, такие распространенные сегодня проекты, как система безналичной оплаты проезда на пассажирском транспорте, система автоматического весогабаритного контроля, "умные" остановки общественного транспорта, информационная система образовательных услуг "Виртуальная школа". А также цифровые сервисы "БАРС ГРУП" - для обеспечения деятельности медицинских организаций, АИС "Портал поставщиков", платформа строительных сервисов и другие.

В то же время эксперты отмечают ряд препятствий на пути внедрения инновационных цифровых технологий в нашей стране. На фоне сложной финансовой обстановки в мировой экономике ключевую роль в реализации цифровых технологий играет объем научных исследований, профессиональных компетенций и господдержки. Не секрет, что сложившийся на сегодня в России объем поддержки научных исследований уступает вложениям в НИОКР развитых стран.

Одной из главных проблем российской индустрии стартапов эксперты называют ее закрытость

Кроме того, необходимо повышать доступность и качество данных, в том числе персональных, что позволит устранить одну из главных проблем российской стартап-индустрии - ее закрытость. При этом достаточно небольшой объем рынка ведет к сосредоточению экспертизы передовых технологий исключительно внутри крупных интеграторов и компаний.

Выходом, по мнению директора по цифровой трансформации "Газпромнефти" Андрея Белевцева, может стать цифровое развитие тех отраслей, которые сами способны сформировать платежеспособный спрос: "Объем этого спроса должен превысить запрошенное финансирование. Но чтобы это случилось, нужно помогать выращивать рынок, упрощать регулирование, оборот данных, помогать расти самим компаниям".

Сегодня наблюдается большой дефицит технологий, констатирует эксперт.

Очевидно, что государство может сделать ставку на те отрасли, которые его кормят, - транспорт, нефтегаз, обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство. Важные шаги в этом направлении уже предприняты. Так, на днях Гос­корпорация Ростех и Минсельхоз России заключили соглашение о взаимодействии в области внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе. Здесь планируется совместная реализация проектов, направленных на цифровизацию сельскохозяйственной отрасли, стимулирование развития государственно-частного партнерства, а также повышение экспортного потенциала российского агрокомплекса. "Потенциал для цифровизации в сельском хозяйстве - один из самых высоких среди всех отраслей экономики. Около 70 фермерских хозяйств США, Канады, Западной Европы уже используют "умные" технологии для сельского хозяйства. В России спрос в этой сфере только формируется. Для получения максимального эффекта важно внедрять не отдельные системы, а комплексные решения по автоматизации процессов в агропромышленном комплексе. Это даст синергетический эффект и будет способствовать увеличению производительности сельского хозяйства", - заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

В числе технологий, которые могут быть внедрены в российском АПК - программные комплексы для управления фермами, роботизированные системы, беспилотная сельхозтехника, мониторинг объектов сельского хозяйства с помощью беспилотников, технологии точного земледелия на базе интернета вещей.

Важным аспектом масштабирования сквозных технологий также становится развитие цифровой экономики в субъектах РФ с привлечением потенциала регионального бизнеса. Дальнейшее внедрение цифровых технологий в регионах будет происходить на базе нового федерального проекта "Цифровой регион". Для этого планируется создать "Банк решений Цифрового региона", который позволит обмениваться лучшими практиками субъектов РФ, субсидировать региональные проекты на конкурсной основе, а также развивать "IQ города". В результате реализации ФП "Цифровой регион" планируется повысить уровень использования природных ресурсов, услуг ЖКХ, а также эффективность грузовых перевозок, проектирования и строительства объектов недвижимости. При помощи цифровых платформ планируется обеспечить комплексное управление российскими субъектами и социальной сферой, включая здравоохранение и образование.