ЦСКА продлит контракт с Ганчаренко

Футбольный клуб ЦСКА намерен продлить контракт с главным тренером команды Виктором Ганчаренко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что белорусский специалист может покинуть армейский клуб. Сообщалось, что контракт Ганчаренко истекает летом и продлен не будет.

Как сообщил "СЭ" генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, эта информация не соответствует действительности. Клуб по-прежнему рассчитывает на этого специалиста.

"Просто в силу всем известных обстоятельств это физически сделать невозможно (сейчас - прим.). Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим. Не понимаю, почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?" - сообщил Бабаев.

Ганчаренко возглавил ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого в декабре 2016 года. Ранее он работал в "Уфе", "Урале" и "Кубани", а также белорусском БАТЭ. ЦСКА при Ганчаренко дважды становился вторым в чемпионате России и выиграл Суперкубок России.