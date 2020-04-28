На днях журнал Foreign Affairs ("Международные отношения") опубликовал статью бывшего помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и АТР Курта Кэмпбелла и ведущего сотрудника Центра по изучению Китая Йельского университета Раша Доши. Они считают, что Майкл Помпео несет главную ответственность за неэффективное противостояние коронавирусной инфекции в стране.

Во-первых, действия Помпео, поддерживающие приостановку финансирования ВОЗ, контрпродуктивны для глобального противостояния вирусу, особенно в наименее развитых странах. Недавно Майкл Помпео обвинил ВОЗ в том, что организация не справляется со своей миссией защищать мир от глобальной пандемии, поэтому власти США намерены пересмотреть взносы в эту организацию. Такая заносчивость вызвала огромное возмущение в международном сообществе.

Во-вторых, чтобы покрыть некомпетентность американской администрации в плане противоэпидемической работы, Майкл Помпео перекладывал вину за эпидемию на Китай, умышленно провоцируя конфронтацию, что стало очередным подрывом международной противоэпидемической деятельности.

В-третьих, в то время, когда пандемия уже нанесла ущерб всему миру, Майк Помпео продолжает подстрекать правительство США к продолжительному "жесткому давлению" на такие страны, как Иран и Куба, что может привести к усилению гуманитарной катастрофы.

В недавнем комментарии в газете "Вашингтон пост" отмечается, что, когда Ирану крайне нужна гуманитарная помощь, такие политики, как Помпео, отстаивают продолжение санкционной политики в отношении Тегерана, несмотря на призывы Великобритании и других западных стран - облегчить санкции на фоне пандемии. Тот факт, что американская сторона рассматривает пандемию как удобное средство для "жесткого давления", может привести к гибели еще большего числа людей.

В-четвертых, будучи сторонним наблюдателем, Помпео не принимал и не принимает никаких эффективных противоэпидемических мер. Его цель - это лишь стремление к личным политическим интересам, ему нет дела до защиты жизни и здоровья людей. "Вашингтон пост" пишет: "Помпео поступает, как человек-невидимка, когда речь идет обо всем, что касается противостояния коронавирусной пневмонии, это один из худших госсекретарей в истории США". ﻿Даже когда в США был острый дефицит противоэпидемических средств, Помпео не прилагал никаких усилий по организации поставок и координации противоэпидемической работы.