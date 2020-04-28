Детский смартфон или умные часы? Разбираемся с Elari KidPhone 4G

Многие родители не хотят покупать своим чадам смартфон, так как опасаются, что ребёнок станет зависимым или попадёт в опасность в интернете. И такие опасения не лишены оснований. Но без средства связи в современном мире, как без рук. Если ребёнок начал самостоятельно ходить в школу и в магазин, гулять с друзьями - определённый контроль и возможность банально позвонить просто необходимы. И что же делать? Кнопочный телефон - не вариант: засмеют. Да и вряд ли это будет так уж практично в 2020 году.

И тут нам на помощь приходят умные часы Elari KidPhone 4G, которые созданы в тесном сотрудничестве с Яндексом, поэтому внутри них живет голосовой ассистент Алиса. Рассказываем, почему такой девайс - действительно идеальный компромисс между смартфоном и его отсутствием, а ребёнок останется довольным часами после использования в повседневной жизни.

Комментарии самого ребенка прилагаются.

Внешний вид

Elari KidPhone 4G. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Когда берешь часы в руку или надеваешь их на детскую лапку, сразу отмечаешь довольно массивный корпус. Конечно, сделано это для "неубиваемости". Да, никто не просит дизайна Apple Watch, но можно было бы сделать их чуть-чуть потоньше. Впрочем, они далеко не уродливы (особенно в красном цвете), так что и это можно простить. Главное, чтобы они выполняли свою первостепенную задачу.

На боковом торце, помимо кнопок управления, есть большая ребристая кнопка красного цвета - SOS-сигнал. При её нажатии часы автоматически рассылают всем доверенным контактам уведомление, трансляцию геопозиции в режиме реального времени и аудизапись происходящего вокруг, чтобы можно было понять, случилось что-то серьёзное или нет.

На лицевой стороне располагается экран диагональю 2,2 дюйма с большими рамками, которые нужны, видимо, для предотвращения случайных нажатий, фронтальная камера 2 Мп для видеозвонков и фоток и... и всё. Дизайн часов минималистичен - даже несмотря на свои крупные габариты.

Кроме того, часы защищены от воды и пыли по стандарту IP67, а также имеют усиленный корпус против царапин и сколов. Поцарапать и сломать их действительно очень сложно, проверено на практике.

Elari KidPhone 4G. Фото: Фёдор Казаков/РГ

На задней стороне, помимо коннектора для зарядки, расположился ещё один очень интересный датчик. Вы могли бы подумать, что это пульсометр или сенсор измерения кислорода в крови, но всё несколько проще и одновременно интереснее. Это датчик принудительного снятия часов с руки ребёнка. При каждом странном снятии часы будут автоматически отправлять уведомление на смартфон с просьбой обратить на это внимание. Удобно и действительно необычно.

Функциональность и Алиса

Самое главное в таких умных часах - это, конечно же, способ коммуникации с ребёнком. И здесь с этим нет никаких проблем. На выбор доступно аж три способа поддержания связи с ребёнком. Это обычные голосовые звонки, видеозвонки через приложение Elari и через мессенджер с голосовыми сообщениями и смайликами. Да-да, приготовьтесь к тому, что ребёнок увидит "милые картиночки" и начнёт заваливать ими вас и всех знакомых из списка контактов. Познайте ад современного общения, му-ха-ха!

Ладно, если говорить серьёзно, то с качеством связи у часов всё отлично! Обычные голосовые звонки проходят нормально, слышимость хорошая в обе стороны. С месенджером ситуация абсолютно аналогична. Важно понимать, что практически вся настройка часов, добавление контактов и другие манипуляцуии происходят в мобильном приложении Elari Safe Family, так что не забудьте скачать его перед активацией часов, а заодно установите его всем членам семьи, иначе большая часть функций (включая мессенджер), будет для них недоступна.

Elari KidPhone 4G. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Алиса в часах проявляет себя довольно спорно. С одной стороны, ребёнок будет в восторге от умного голосового ассистента, который будет болтать с ним о чём угодно, расскажет интересные факты про футбол, поддержит разговор на тему модных платьев и расскажет сказку на ночь. С другой же стороны, Яндекс почему-то не удосужился вшить в Алису самую базовую функциональность. Например, с помощью Алисы нельзя позвонить контактам. Это придётся делать самостоятельно. Нельзя активировать опции в часах, сменить тему. В общем, создаётся впечатление, что над интеграцией Алисы нужно еще поработать - и тогда это будет совершенно реально классный продукт.

Теперь об автономности. При трансляции геопозиции раз в час, двух звонках в день и короткой переписке в мессенджере каждую перемену часы умирают в конце учебного дня. А ведь ещё продлёнка и кружки! Заряжать часы приходится достаточно долго, чуть более полутора часов. При отключении трансляции геопозиции автономность резко возрастает, но какой тогда смысл в таких часах? Может быть, ситуацию спасет функция слежки, когда часы принудительно звонят на ваш телефон, не сообщая ребёнку? Возможно. Но она тоже довольно серьёзно тратит заряд аккумулятора. Не очень ясно, с чем связана не самая лучшая автономность, поэтому остаётся рассчитывать на обновлениее прошивки, которое исправит ситуацию.

А вот что очень порадовало, так это точность определения геопозиции. Даже на дачном участке среди множества других домов, стоящих друг к другу вплотную, часы с точностью определили местоположение. В городе часы также отлично справляются с этой задачей: с помощью приложения можно с лёгкостью узнать, где находится ваше чудо-чадо.

На десерт - краткое резюме вместо полноценных итогов. Часы получились отличными. Да, у них есть недостатки, но плюсов сильно больше. Это и качественное определение геопозиции, и хороший звук, и детская Алиса, которая не даст ребёнку заскучать, качественный динамик и цена. За четыре тысячи рублей вы не найдете хороший или даже средненький Android-смартфон.

Кто-то возразит, что можно взять дешевый китайский аппарат за 6-7 тысяч рублей, отключить там все функции, порезать Android и выдать ребёнку. Да, можно. Но станет ли среднестатистический пользователь возиться с этим, осваивая сложные программы и копаться под капотом Android? Нет, конечно! Да и потом, часы все равно будут дешевле.

Кроме того, дети склонны терять смартфоны, бить их и топить. С часами это будет происходить реже, ибо они всегда на руке.

Так что, если вы давно рассматривали данный вариант к покупке, приглядеться к ним определённо стоит. А в завершение - комментарий ребёнка после трёх месяцев использования часов:

"На самом деле, часы очень удобные. Здесь есть и звонки, могу позвонить маме, и видеть её могу. Тут есть темы всякие, игры, Алиса. Мы вот с Алисой болтаем вечерами, а она мне старается отвечать. Что ещё нравится? Тут есть сообщения со смайликами такими забавными, можно голосом отправить сообщение, это удобно. Да и носить мне часы удобнее, чем держать большой телефон. Только разряжаются быстро они, а так мне нравится очень".