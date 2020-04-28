Концерты рок-звезд в интернете - тренд сезона. Чемпионами по количеству бесплатных онлайн-концертов стали Диана Арбенина и "Ночные снайперы". Еще в начале апреля они показали специальную программу "Выжить вопреки", сыгранную из своей студии в Подмосковье. Затем представили новую песню "Казино" и дебютный анимационный клип "Рим". Спели в акустическом проекте Первого канала Вечерний Unplugged и еще раз в интернете - в "Яндекс.Эфире". А 24 апреля сыграли уже третий онлайн концерт на Okko. Диана Арбенина ответила на вопросы "РГ".

Такое впечатление, что у вас уже целый тур по интернету!

Диана Арбенина: Это только впечатление. Мы крайне дозированно появляемся на публике. Да, играли в Яндекс.Эфире и на Okko - двух крупнейших порталах. Проходят эти выступления для меня непросто. Я привыкла к людям, к их живым реакциям, и вообще я концертный человек. А играть на камеру, пытаясь ощутить энергию, которая обычно в меня вливается из зала, очень сложно. Поэтому туров никаких не будет, и я жду, когда возобновятся концерты.

Музыканты обычно живут на гонорары с концертов. Есть ли у вас какой-то альтернативный источник заработка в период пандемии?

Диана Арбенина: Да, мы живем гонорарами с концертов, кроме того, я получаю авторские отчисления, немного, но получаю. Альтернативного источника доходов нет. Будем жить на, скажем так, созданный мной фонд группы. Что касается прогнозов, то конечно, я, как и все люди, их делаю, я же не живу в безвременье. Думаю, что карантин продлится до начала лета, и лето будет тяжелым - рушится малый и средний бизнес, и эта, назовем ее "великая экономическая депрессия", сильно отразится на всех нас, точнее, уже отражается. Но, как ни странно, для меня это время "чистки". В первую очередь головы, образа мыслей. Мне такое время с точки зрения его эмоциональной и внутренней наполненности очень было нужно. Разумеется, я не в восторге, мягко говоря, от того, что умирают люди, и я нахожусь в такой же опасности, как и все остальные.

Но я почему-то не удивляюсь этому. Мы настолько похабно себя ведем по отношению к окружающей среде и вообще ко Вселенной, что, может быть, она таким образом нам и ответила. Ответила тем, что не было зимы, тем, что теперь нет весны, и, если мы все-таки не остановимся, не придержим коней, такое может повторяться. Понимаете, человеку постоянно нужно больше! Глубже! Шире!

И впечатление, что счастье где-то далеко, за горами. А по сути, человеку нужно мало, иногда это просто возможность выйти из дома.

Какие советы и напутствия вы дали самой себе в самоизоляции?

Диана Арбенина: Самый главный совет - займите себя делом! Положа руку на сердце, ребята, мы сидим дома не два и не три года, а всего лишь месяц. Поэтому еще не время сходить с ума, лезть на стенку, а лучше просто занять себя тем, что ты не успел сделать, пока бегал и занимался другими делами. Когда все это началось, в середине марта примерно, на меня снизошла эйфория. Я была в таком радостном и возбужденном состоянии, что за 26 лет гастролей впервые задержалась дома так надолго! Поэтому первую неделю я бегала и пыталась заняться сразу всем. Ничего не успевала, быстро уставала, у меня опускались руки, когда я пыталась за несколько дней сделать все: написать кусок прозы, позаниматься с детьми, поиграть с ними в шахматы, разобрать чердак, погулять с собакой, поиграть в баскетбол, побегать на дорожке… Но дней через десять я успокоилась, начала ежевечерне составлять расписание на день. Самое интересное, что часам к пяти я очень устаю. И уже как выжатый лимон.

Оставшись наедине с собой, чему-то в себе удивились?

Диана Арбенина: Сейчас я замечаю, что много тратила себя не на то, на что должна была. Бежала, вместо того чтобы идти. Хочу перейти на шаг. Быстрый шаг. И очень может быть, что карантин закончится, а я в нем останусь.

Чем сейчас занимаетесь с детьми, ведь они давно не видели, чтобы мама проводила с ними так много времени?

Диана Арбенина: Дети сначала ликовали и были безмятежно счастливы, потом поняли, что мама - это не только объятия, любовь, поцелуи и дуракаваляние, но и дисциплина. Они посажены на жесткий режим дня, который, разумеется, пытаются не соблюдать, а мама пытается-таки заставить его соблюдать. Получили пару дисциплинарных взысканий из-за отсутствия желания работать по дому, и, конечно, у нас проблемы с отбоем. Они не держат расписание, не ложатся вовремя, и на следующий день в качестве наказания могут лишиться кино или прогулки. Самое важное - мы много разговариваем, это большое наслаждени, и столько открытий каждый день!

Вот, к примеру, недавно я делала КТ, запись на процедуру была ночная, и когда в одиннадцать вечера я выезжала, Артем меня провожал и спросил: "Мама ты едешь проверять свое сердце"? Я сказала, что нет, а он ответил: "У тебя в каждом органе живет сердце…"

Вы редкая артистка, которая регулярно выпускает сборники стихов. Не было ли желания почитать со сцены себя, любимых поэтов?

Диана Арбенина: Мне очень интересно заниматься литературой, я пишу сейчас прозу для новой книги, которая надеюсь, выйдет в ноябре, и могу сказать, что, если бы не музыка, я бы, конечно, пошла по литературной линии. Но судьба распорядилась так, она для меня скорее "бисайд", у меня нет навыков, необходимых для работы литератора, нет той усидчивости, которая приобретается в первые десять лет писательского труда, и уже не будет, сердце мое, конечно, отдано музыке. Но я тоскую по слову и хочу сделать концерт с литературными чтениями, мы планируем его осенью.

Концерт "Ночных снайперов" в интернете посмотрели 3 миллиона 150 тысяч зрителей

Вообще самоизоляция - отличная пора, чтобы много читать и заниматься самообразованием, но здесь есть один коварный момент. Люди могут броситься изучать французский язык, но в силу того, что они не привыкли учиться, это будет наскоками, урывками. С другой стороны, лучше урывками, чем ничего, и лучше прочитать две книги, поставив себе цель прочитать десять, чем не прочитать ни одной, правда?