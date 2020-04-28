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28.04.2020 13:07
Рубрика: Власть

"Единая Россия" предложила расширить кредитные каникулы

Текст: Татьяна Замахина
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил расширить программу кредитных каникул, которые получили граждане и предприятия на фоне пандемии коронавируса.

Эту и другие инициативы парламентарий выдвинул на встрече в видеорежиме с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе фракции, Неверов обратил внимание на проблему расчета лимитов по овердрафту для предпринимателей, которая в первую очередь затронула представителей малого и среднего бизнеса.

- Упали обороты - теряется возможность доступа к овердрафту, а некоторые оказались в ситуации, когда не могут погасить имеющуюся задолженность с высокой процентной ставкой, - констатировал депутат.

Он пояснил, что по овердрафту она всегда выше, чем обычный кредит.

Как вариант решения этой проблемы он предложил временно изменить требования к методике расчета лимитов и проработать возможность кредитных каникул и по овердрафту для предприятий. Это целесообразно, чтобы не усугублять уже имеющиеся кассовые разрывы, отметил глава думских "единороссов".

Фото: iStock
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Также Неверов поддержал идею установления верхнего предела ставки рефинансирования текущих кредитов. "Это очень хорошо, таких обращений от предпринимателей поступает много",- рассказал руководитель фракции.

Напомним, что право запрашивать у банков кредитные каникулы заемщики получили с 3 апреля - был принят закон, и сразу же вышло постановление кабмина. Получателям поддержки дают отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев в случае, если доход за последний месяц снизился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год.

Каникулы даются на полгода, и за ними можно обратиться до 30 сентября нынешнего года.

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