"Единая Россия" предложила расширить кредитные каникулы

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил расширить программу кредитных каникул, которые получили граждане и предприятия на фоне пандемии коронавируса.

Эту и другие инициативы парламентарий выдвинул на встрече в видеорежиме с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Как сообщили в пресс-службе фракции, Неверов обратил внимание на проблему расчета лимитов по овердрафту для предпринимателей, которая в первую очередь затронула представителей малого и среднего бизнеса.

- Упали обороты - теряется возможность доступа к овердрафту, а некоторые оказались в ситуации, когда не могут погасить имеющуюся задолженность с высокой процентной ставкой, - констатировал депутат.

Он пояснил, что по овердрафту она всегда выше, чем обычный кредит.

Как вариант решения этой проблемы он предложил временно изменить требования к методике расчета лимитов и проработать возможность кредитных каникул и по овердрафту для предприятий. Это целесообразно, чтобы не усугублять уже имеющиеся кассовые разрывы, отметил глава думских "единороссов".

Также Неверов поддержал идею установления верхнего предела ставки рефинансирования текущих кредитов. "Это очень хорошо, таких обращений от предпринимателей поступает много",- рассказал руководитель фракции.

Напомним, что право запрашивать у банков кредитные каникулы заемщики получили с 3 апреля - был принят закон, и сразу же вышло постановление кабмина. Получателям поддержки дают отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев в случае, если доход за последний месяц снизился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год.

Каникулы даются на полгода, и за ними можно обратиться до 30 сентября нынешнего года.