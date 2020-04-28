ЕГЭ в будущем сможет выйти в Сеть

Ситуация с вынужденным дистанционным обучением стала испытанием для школ и заставила пересмотреть взгляд и чиновников, и учителей на систему образования.

- Изменилось в первую очередь сознание. Со всем уважением к учительскому сообществу, но оно все-таки у нас наиболее консервативное. Нынешняя ситуация показала, что переход к цифровым технологиям для каждого учителя, владел он ими или нет, уже неизбежен, - рассказал на Московском международном салоне образования руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, одно из ближайших изменений, которое ждет школу, - всероссийские проверочные работы (ВПР) в ближайшие годы переведут на компьютеры.

- Мы хотели в этом году перевести иностранный язык в компьютерный формат, - рассказал Анзор Музаев. - Но теперь понимаем, что надо ускориться. В ближайшие годы все ВПР перевести в формат компьютерной сдачи.

Что с ЕГЭ? Сроки в 2020 году могут сдвинуться еще раз. Но сам экзамен не отменяется.

- Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится. При необходимости будем двигать сроки. Ректора вузов нас поддерживают, что альтернативы ЕГЭ нет, - заявил Анзор Музаев. - Конечно, единый государственный экзамен тоже должен в будущем трансформироваться. Допустим, больше использовать цифровые технологии, с возможностью, наверно, выхода в интернет.