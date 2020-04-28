Египет продлил режим ЧП еще на 3 месяца

Президент Египта Абдель Фаттах Эль-Сиси продлил режим чрезвычайного положения на 3 месяца, начиная с 28 апреля, "ввиду опасной обстановки в области безопасности и здоровья в стране", передает агентство Sky News Arabia.

Следить за исполнением режима поручили не только полиции, но и вооруженным силам, которые не должны допускать во время пандемии "развитие терроризма в стране и его финансирования", также Эль-Сиси подчеркнул важность "сохранности частного и общественного имущества, защиты граждан".

На прошлой неделе египетский парламент также согласился внести поправки в закон о чрезвычайном положении, предоставив президенту страны право принимать необходимые меры для устранения чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

По данным египетского министерства здравоохранения, в стране более 4500 человек инфицированы COVID-19, из них более 300 умерли и 1200 выздоровели.