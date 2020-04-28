Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 124-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 15, ст. 2066; 2018, N 1, ст. 65, 89; 2019, N 31, ст. 4422) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 35 после слов "составляют государственную тайну," дополнить словами "или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры,";

2) абзац первый части 15 статьи 4 после слов "составляющие государственную тайну," дополнить словами "сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры,".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4342, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058; N 23, ст. 3291; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4780, 4816; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8444; 2019, N 18, ст. 2194, 2195; N 52, ст. 7767, 7787; 2020, N 9, ст. 1119; Российская газета, 2020, 3 апреля; 6 апреля) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Федеральные законы, вносящие изменения в положения настоящего Федерального закона, касающиеся планирования закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе установления новых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контроля в сфере закупок, мониторинга закупок товаров, работ, услуг, аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, вступают в силу с 1 января очередного календарного года, следующего за годом их принятия, за исключением случаев их принятия после 1 октября текущего календарного года, при которых такие федеральные законы вступают в силу с 1 января года, следующего за очередным календарным годом.";

2) в части 8 статьи 31 слова "пункте 1" заменить словами "пунктах 1 и 71", цифры "7 - 9" заменить цифрами "7, 8, 9";

3) в пункте 1 части 13 статьи 34 слова "с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона требований к их предоставлению" заменить словами "со статьей 96 настоящего Федерального закона требования обеспечения гарантийных обязательств";

4) в части 11 статьи 45 слова "российской кредитной организации" заменить словом "банку";

5) в пункте 4 части 1 статьи 93 слово "трехсот" заменить словом "шестисот", слова "пять процентов" заменить словами "десять процентов";

6) в статье 96:

а) в части 1 слова ", обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона" исключить;

б) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом требование обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта.";

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. В случае установления заказчиком в соответствии с настоящей статьей требования обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с настоящим Федеральным законом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом в размере от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 61 и 62 настоящей статьи. При этом, если:

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей части;

2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном частью 62 настоящей статьи при заключении контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона), уменьшенной на размер такого аванса.";

г) дополнить частями 61 - 63 следующего содержания:

"61. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до десяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном частью 62 настоящей статьи при заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона).

62. Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 61 настоящей статьи от цены контракта, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт.

63. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона.";

д) в части 73 первое предложение дополнить словами "либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению)";

7) абзац первый части 65 статьи 112 после слов "статьи 22 настоящего Федерального закона)" дополнить словами ", и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)", после слов "местной администрации" дополнить словами "(за исключением случая изменения размера аванса в соответствии с настоящей частью)".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2019 года N 449-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7767) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) подпункт "б" пункта 20 изложить в следующей редакции:

"б) в части 9 слова "запроса котировок в электронной форме или" исключить, слова "указанных в части 8 статьи 824, части 23 статьи 831 настоящего Федерального закона протоколов" заменить словами "указанного в части 23 статьи 831 настоящего Федерального закона протокола", дополнить предложением следующего содержания: "При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме контракт может быть заключен не ранее срока, предусмотренного пунктом 4 части 13 статьи 821 настоящего Федерального закона.";";

б) в пункте 23:

в абзаце втором подпункта "а" слово "трехсот" заменить словом "шестисот";

в подпункте "в":

абзац тридцать первый после слова "цена" дополнить словом "(цены)", дополнить словами ", предусмотренных подпунктами "ж" и "з" настоящего пункта количества товара, предлагаемого участником закупки к поставкам, и субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского (городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) участник закупки предлагает товар к поставкам";

в абзаце тридцать втором слово "максимальное" заменить словами "минимальное и (или) максимальное", слово "поставкам;" заменить словами "поставкам. При этом такое количество товара может быть указано с учетом предусмотренных подпунктом "з" настоящего пункта субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского (городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) участник закупки предлагает товар к поставкам;";

дополнить новым абзацем тридцать шестым следующего содержания:

"л) минимальный (минимальные) срок (сроки) и (или) максимальный (максимальные) срок (сроки) поставки товара с учетом предусмотренных подпунктами "ж" и "з" настоящего пункта количества товара, предлагаемого участником закупки к поставкам, и субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского (городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) участник закупки предлагает товар к поставкам. Предусмотренные настоящим подпунктом сроки поставки товара исчисляются календарными днями и указываются в предварительном предложении в календарных днях. При этом неуказание в соответствии с настоящим подпунктом минимального (минимальных) или максимального (максимальных) срока (сроков) означает согласие участника закупки со сроком поставки товара, предусмотренным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящей части;";

абзац тридцать шестой считать абзацем тридцать седьмым и в нем слова "пункта 5 настоящей части;" заменить словами "пункта 5 настоящей части. Участник закупки в порядке, установленном пунктом 1 настоящей части для формирования и размещения предварительного предложения, вправе внести в предварительное предложение изменения. При этом такие изменения применяются к отношениям, связанным с участием в закупках, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе после размещения на электронной площадке таких изменений;";

абзацы тридцать седьмой - тридцать девятый считать соответственно абзацами тридцать восьмым - сороковым;

абзац сороковой считать абзацем сорок первым и в нем после слова "показателей," дополнить словами "срок и", слово "состав;" заменить словами "состав. Предусмотренный настоящим подпунктом срок поставки товара исчисляется календарными днями и указывается в извещении об осуществлении закупки в календарных днях;";

абзацы сорок первый - сорок пятый считать соответственно абзацами сорок вторым - сорок шестым;

абзац сорок шестой считать абзацем сорок седьмым и в нем слова "объектом закупки;" заменить словами "объектом закупки. При этом при определении таких заявок не учитываются заявки участников закупки, у которых отсутствует не заблокированное в соответствии с подпунктом "г" настоящего пункта количество товара в размере количества закупаемого товара, предусмотренного в извещении об осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящей части;";

абзацы сорок седьмой и сорок восьмой считать соответственно абзацами сорок восьмым и сорок девятым;

дополнить новым абзацем пятидесятым следующего содержания:

"г) в случае указания участником закупки в предварительном предложении в соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 настоящей части максимального количества товара блокирует количество товара, указанное в соответствии с таким подпунктом в предварительном предложении каждого участника закупки, заявка которого направлена в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, в размере предусмотренного в извещении об осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящей части количества закупаемого товара;";

абзацы сорок девятый - пятьдесят пятый считать соответственно абзацами пятьдесят первым - пятьдесят седьмым;

абзац пятьдесят шестой считать абзацем пятьдесят восьмым и в нем слово "осуществляется." заменить словом "осуществляется;";

дополнить абзацами пятьдесят девятым - шестьдесят первым следующего содержания:

"9) в случае указания в соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 настоящей части участником закупки, заявка которого направлена заказчику в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 настоящей части, в предварительном предложении максимального количества товара оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента:

а) размещения в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 настоящей части протокола подведения итогов определения поставщика прекращает блокирование количества товара, осуществленное в соответствии с подпунктом "г" пункта 5 настоящей части, участников закупки, за исключением участника закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт;

б) заключения в соответствии с настоящим Федеральным законом контракта автоматически уменьшает указанное в предварительном предложении участника закупки, с которым заключен контракт, количество товара, предусмотренное подпунктом "ж" пункта 1 настоящей части, на количество закупаемого товара, предусмотренного в извещении об осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящей части.";

абзац пятьдесят седьмой считать абзацем шестьдесят вторым;

2) в статье 2:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Пункты 5, 11 и 13, подпункт "б" пункта 19, абзацы шестой - десятый подпункта "а", абзацы первый - двадцать третий подпункта "в" пункта 23, подпункт "д" пункта 24, пункт 26 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2020 года.";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Подпункт "в" пункта 2, пункты 3 и 4, подпункт "а" пункта 7, пункты 8, 16, 17, абзац второй подпункта "а", подпункт "б" пункта 20, абзацы второй, третий подпункта "а", подпункт "б", абзацы двадцать четвертый - шестьдесят второй подпункта "в" пункта 23, пункты 25 и 27 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2020 года.";

в) в части 4 слова "1 января" заменить словами "1 июля".

Статья 4

Если в 2020 году в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Президентом Российской Федерации принято решение об установлении нерабочих дней, то в течение таких нерабочих дней:

1) сроки, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в календарных днях. При этом суббота и воскресенье не учитываются при исчислении сроков, подлежащих исчислению в соответствии с настоящим пунктом;

2) если последний день срока, исчисляемого в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается такой нерабочий день, за исключением случаев, если последний день срока приходится на субботу, воскресенье или нерабочий праздничный день (тогда днем окончания срока считается ближайший следующий нерабочий день, не являющийся субботой, воскресеньем или нерабочим праздничным днем).

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 3 и 6 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2020 года.

3. Пункты 1 и 2 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

4. Положения пункта 1 части 13 статьи 34, частей 1, 22, 6 - 63 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) по соглашению сторон контракта могут распространяться на отношения, связанные с исполнением контракта, заключенного до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, либо контракта, заключенного по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения об осуществлении закупок по которым размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в закупках по которым направлены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин