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28.04.2020 20:20
Рубрика: Экономика

Нефть тянет нуль на себя

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8147)
Технически обвал котировок, как с североамериканским сортом нефти WTI, едва ли повторится с маркой Brent, к которой привязана цена российской смеси Urals.

Глава российского Минэнерго Александр Новак после обвала котировок WTI назвал произошедшее коллапсом, но подчеркнул, что произошел он на бумажном рынке, а не в торговле физическими объемами нефти. Сказанное не отменяет влияния котировок на нефтяную отрасль и на фондовый рынок. Июньский контракт Brent 28 апреля стоил около 20 долларов за баррель, медленно снижаясь, а июльский - около 23 долларов.

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"Повторение обвала котировок по майским контрактам WTI с сортом Brent практически исключено, поскольку контракт Brent расчетный, а в торговле WTI используются поставочные контракты", - говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Торговля фьючерсами WTI предполагает исполнение поставки и резервирование места под купленный объем. От объема торгуемой на бирже нефти WTI физические поставки занимают около 4%, но именно эта привязка привела к обвалу котировок. Фьючерсы Brent подразумевают не физическую поставку нефти, а только расчеты между сторонами, исходя из цены контракта. Фактически биржевая торговля Brent - спекулятивный инструмент. Cтатистика о реальном положении дел на рынке нефти для контрактов Brent лишь определенный информационный фон.

Учитывая нервозность рынка и его восприимчивость к новостям, можно допустить повторения биржевой паники, которая произошла, когда истекал срок действия контрактов на май нефти WTI. "В теории отрицательные цены могут быть на любой контракт, для этого достаточно, чтобы соответствующая биржа не препятствовала этому и дефицит покупателей был достаточным", - считает Бирюков. По его мнению, по мере заполнения хранилищ и дефицита спроса цены на нефть будут под давлением. Если строгий карантин не будет ослаблен на глобальном уровне, на рынке нефти будет сохраняться волатильность, которая при определенных условиях может приводить к локальным шокам.

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