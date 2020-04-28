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28.04.2020 19:07
Рубрика: Экономика

Экспортерам предложат компенсировать затраты на сертификацию

Текст: Ирина Алпатова

Компании смогут компенсировать затраты на сертификацию и омологацию (доработку) продукции, идущей на экспорт. Проект постановления об этом Минпромторг разместил на портале нормативно-правовых актов.

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Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Агентом распределения субсидии выступит Российский экспортный центр (РЭЦ). Компенсированы будут затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сертификацию на внешних рынках и участие в международных организациях по стандартизации.

Выделенные на субсидию средства будут распределены между высокотехнологичными отраслями: на поддержку предприятий машиностроения пойдет 48%, на химическую, металлургическую отрасли и лесопромышленный комплекс - 45%, на другие отрасли, в том числе легкую промышленность и фармацевтику - 7%.

Ранее РЭЦ уже субсидировал затраты экспортеров на сертификацию и омологацию (до середины 2019 года). Субсидия пользовалась спросом, так как эти процедуры - одни из самых затратных и сложных процедур в ходе экспортной деятельности. Возможность снова компенсировать часть затрат по ним существенно облегчит жизнь экспортерам высокотехнологичной продукции.

Экономика Макроэкономика Правительство Минпромторг

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