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28.04.2020 14:12
Рубрика: Власть

ЕР направила предложения по поддержке экономики Путину и Мишустину

Текст: Айсель Герейханова

"Единая Россия" после экспертных обсуждений представила президенту и в правительство свои предложения по поддержке экономики в период коронавируса. Об этом председатель партии Дмитрий Медведев заявил в ходе заседания президиума генсовета.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Буквально на прошлой неделе за своей подписью эти предложения были направлены председателю правительства, и с президентом мы говорили, я тоже соответствующие предложения ему направил", - сказал он. По его словам, часть из этих предложений уже учтена, другие еще предстоит доработать. "Это касается и малых предприятий, там целый ряд есть идей, которые требуют дополнительного обсуждения", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что сейчас государству важно быстро реагировать на меняющуюся ситуацию, и "Единая Россия" окажет в этом поддержку. Такой опыт у государства и партии есть. "Нынешний кризис он, очевидно, точно не менее тяжелый, а может быть, и более тяжелый, чем кризис 2008-09 годов, но мы тогда на ходу, что называется, с колес принимали разные решения, чтобы поддержать отдельные секторы экономики. И это было эффективно", - подчеркнул председатель партии.

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