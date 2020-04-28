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28.04.2020 19:20
Рубрика: В мире

Французский премьер-министр изложил план выхода из карантина

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

"Самоизоляция граждан, а также прочие меры по борьбе с распространением коронавируса, показали свою эффективность. Спад эпидемии уже начался", - заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Выступив в Национальном собрании (нижней палате парламента), он изложил правительственный план выхода из режима карантина, который, как об этом было объявлено ранее, должен стартовать 11 мая.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Этот план затрагивает практически все стороны жизни французов, оказавшихся в ситуации, которой, по словам премьер-министра, "еще никогда не было в истории страны". Для большинства граждан, несомненным облегчением станет отмена ограничений на свободное передвижение, что в течение двух месяцев карантина было возможным только по специальным разрешениям. Правда, есть и исключение: поездки свыше 100 километров от места проживания пока остаются под запретом.

С 11 мая поэтапно возобновится работа школ. Сначала это коснется начальной школы. С 18 мая к занятиям смогут приступить ученики коллежей (в возрасте от 11 до 15 лет). Вопрос о старшеклассниках, а это лицеи, решится в конце мая. Общее правило - не более 15 человек в классе. При этом должны быть предусмотрены меры санитарной безопасности - маски и дезинфицирующие средства (кроме малышей). Если родители некоторых школьников решат, что их чада должны оставаться дома, то те продолжат дистанционное обучение, чем занимались на карантине.

В это же время откроются детские сады (группы 10 и менее человек).

Большинство магазинов смогут вновь заработать, начиная с 11 мая. То же самое относится и к рынкам.

Но вот судьба кафе, ресторанов, баров и дискотек будет определена в последних числах мая, и не исключено, что они распахнут двери в первой половине июня. Идентичная ситуация с театрами, концертными залами, кинотеатрами, большими музеями: до 2 июня они остаются закрытыми. Идентичная ситуация с пляжами.

Фото: iStock
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Все спортивные, культурные и прочие мероприятия с участием свыше пяти тысяч человек, по словам Эдуара Филиппа, не будут разрешены вплоть до начала сентября.

Он также сообщил, что после 11 мая французы смогут вернуться на свои рабочие места на предприятиях, в учреждениях, а тем, кто пожелает продолжить работать дистанционно, будет разрешено по договоренности с администрацией оставаться дома.

Что касается общественного транспорта, то для пассажиров станет обязательным, находясь в метро, поезде или автобусе, использовать маску. Как заявил премьер-министр, в ближайшее время в продажу поступит 20 миллионов защитных масок из ткани. Их можно будет приобрести в аптеках, табачных киосках, других торговых точках.

Власти также планируют проводить еженедельно около 700 тысяч тестов на наличие у французов коронавируса. Причем их стоимость будет полностью прокрываться за счет государственной системы социального страхования.

Вместе с тем Эдуар Филипп предупредил, что в случае, если эпидемическая ситуация в стране не будет развиваться и дальше в положительном ключе, то отмена карантина может быть отложена.

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