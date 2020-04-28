Биологи пересмотрели взгляды на геном вируса герпеса

Сециалисты Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана в Баварии в содружестве с британскими коллегами расшифровали геном вируса простого герпеса. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Вирус простого герпеса типа 1 (ВПГ-1) считается одним из самых распространенных среди людей вирусом. Он диагностируется практически у каждого взрослого: до 95 процентов населения планеты инфицированы им.

При попадании в организм человека вирус простого герпеса обретает там постоянную прописку. При этом может никак не проявляться, пока иммунитет человека не ослабнет в результате сильного стресса, переутомления или простудных заболеваний.

Тогда человек обнаружит, например, высыпания на губах или на коже в нижней части лица, что достаточно легко лечится. Однако бывают и более тяжелые формы проявления герпеса, он может давать серьезные осложнения на головной мозг, печень или легкие, в виде герпетического энцефалита, гепатита или пневмонии.

Ранее считалось, что геном вируса достаточно простой, состоящий из последовательностей нуклеотидов в ДНК, которые называют открытыми рамками считывания, поскольку они способны кодировать белок.

На этот раз исследователи разработали специальную программу визуализации, способную показывать результаты на любом уровне - от полного генома до разрешения одного нуклеотида. используя в своей работе широкий спектр новейших подходов системной биологии, включая методы количественной протеомики и обратной генетики для целых клеток.

И выяснили, что этих рамок считывания гораздо больше, и их число достигает 284, а не 68. Увеличение этого числа связано с тем, что ученым удалось идентифицировать сотни новых вирусных транскриптов - молекул РНК, образующихся в результате транскрипции - экспрессии соответствующего гена или участка ДНК.

Генетики пояснили, что кодирующая способность трех других герпесвирусов, а именно цитомегаловируса человека (HCMV), саркома-ассоциированного герпеса Капоши (KSHV) и вируса Эпштейна-Барр (EBV), значительно больше, чем считалось ранее. Для первых двух, в частности, были идентифицированы сотни вирусных генных продуктов. Обнаружено также, что эти вирусы кодируют сотни коротких рамок считывания неизвестной функции. Подобно своим клеточным аналогам, они могут либо регулировать трансляцию вирусных генных продуктов, либо кодировать функциональные вирусные полипептиды.

Таким образом специалистам удалось получить более точную картину генома вируса герпеса.

Работа очень важна для разработки на основе вируса простого герпеса специальных онколитических вирусов. Ведь уже доказан эффект лечения ряда онкологических заболеваний, таких как злокачественная меланома, с помощью вируса, и существует целое направление при лечении рака - виротерапия. Особые генно-модифицированные вирусы способны проникать в раковые клетки, ослаблять их или заставлять самоуничтожиться. При этом вирусы не трогают здоровые клетки, так как не способны делиться внутри них.