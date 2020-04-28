Генпрокуратура выявила несколько очередных фейков о коронавирусе

Генпрокуратура выявила несколько очередных фейков, в том числе об отказе врачей бесплатно лечить заразившихся коронавирусом, а также о продаже вакцины от COVID-19.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, на сайте одного из интернет-изданий была опубликована статья "Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по "скорой". По данным автора, фонд ОМС якобы направил в ряд медучреждений и страховых медицинских организаций столицы информацию о том, что медицинские услуги с кодами: "короновирусная инфекция типа 2019-nCov", "острая очаговая пневмония неосложненная", "дыхательная недостаточность 1-2 степени с тяжелым течением" оплачиваются только в случае доставки пациентов бригадами скорой и неотложной медицинской помощи. Материал просмотрело более 63 тысячи пользователей. В то же время, как сообщили в Генпрокуратуре, согласно заявлению департамента здравоохранения Москвы, медицинская помощь жителям города предоставляется бесплатно по полису ОМС. В дипздраве напомнили, что в случае появления симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус граждане могут, в том числе, обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник. Если во время обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому.

Еще один коронавирусный, а точнее мошеннический фейк прокуроры выявили в соцсети "ВКонтакте". В одной из открытых групп было вывешено предложение о продаже вакцины от коронавируса, разработанной якобы с помощью американских ученых.

"ВАКЦИНУ УЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ У НАС. Больше никаких масок, антисептиков, перчаток, парацетомола и прочей ерунды. Напишите нам сообщение и наши медики проконсультируют вас. В консультацию входит: индивидуальная дозировка вакцины, место вакцинации, способы хранения, стоимость вакцины, способы оплаты и доставки вакцины. Также можем просмотреть вашу историю болезней и сразу назначить индивидуальное лечение", - написали авторы "чудодейственной" вакцины.

Однако в надзорном ведомстве, напомнили, что в настоящее время в мире вакцина от коронавируса не разработана, что подтверждается официальными данными Всемирной организации здравоохранения. Поэтому сообщения о продаже любых вакцин - это чистой воды мошенничество.

Кроме того, прокурорами на нескольких сайтах был обнаружен видео-ролик: "26 минут ПРАВДЫ… Трусам, лжецам и невежам НЕ СМОТРЕТЬ!!! 01.04.2020". Его авторы утверждают, что природа новой коронавирусной инфекции искусственная, вирус создан для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться. Это видео просмотрели более 1 млн 400 тысяч раз.

Между тем, по информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус (COVID-19) - природного происхождения, его появление связано с комбинированием между собой иных, ранее выявленных коронавирусных инфекций.В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Таким образом, как отметили в Генпрокуратуре, эта информация содержит недостоверные сведения, которые могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, способствовать эскалации панических настроений среди населения, привести к помехам функционирования медицинских служб, а также к нарушениям общественного порядка и безопасности.