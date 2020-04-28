Герасимов: Храмы, посвященные победам русской армии, хранят память о героях

Об исторической актуальности возведения главного храма Вооруженных сил и музейного комплекса "Дорога Памяти" в интервью "Российской газете" рассказал первый замминистра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Главный храм Вооруженных сил России станет третьим по величине в России и четвертым - в мире. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

9 мая исполнится 75 лет со дня Великой Победы. К празднику запланировано завершение уникальной стройки в подмосковном парке "Патриот". Как вы оцениваете эти проекты с точки зрения их преемственности, сохранения исторических и духовных традиций?

Валерий Герасимов: Это беспрецедентные события и для военнослужащих, и для всех граждан страны. Что касается преемственности, в России испокон веков была традиция - возводить православные храмы во славу побед русского оружия и в память павших защитников Отечества. Как правило, они освящались в честь святых подвижников или значимых церковных дат, на день празднования которых приходилась битва, определившая исход войны.

Какие-то конкретные храмы можете привести в пример?

Валерий Герасимов: Одним из первых таких храмов стала Церковь Покрова на Нерли. Церковь была построена в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским в память победы над волжскими булгарами и в честь погибшего в этом сражении сына Изяслава.

Благодарственным памятником чудесного спасения Москвы от нашествия Тамерлана стал Сретенский монастырь, основанный на месте встречи Чудотворной Владимирской иконы. В память покорения Казани был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы на Рву на Красной площади, его еще называют собором Василия Блаженного.

В ознаменование освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году на Красной площади основан благодарственный Казанский собор.

После Крымской войны 1853-1856 гг. в Севастополе по повелению императора Александра II построены два храма-памятника в составе мемориального комплекса "Братское кладбище защитников Севастополя".

Первый из них - Владимирский собор - называют "собором адмиралов". В нем захоронены адмиралы русского флота Лазарев, Корнилов, Нахимов и Истомин. Внутри верхней церкви на мраморных досках высечены имена всех морских офицеров, павших во время обороны Севастополя. Другой храм-памятник посвящен святителю Николаю (Свято-Никольский храм) - покровителю мореплавателей.

В 1883 году в русско-византийском стиле возведен храм Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном. В нем впервые было использовано сочетание богослужебного, исторического и музейного назначения.

Морской Никольский собор, посвященный русскому флоту и всем погибшим морякам, построен в 1903-1913 гг. в Кронштадте. Как и в храме Христа Спасителя, в стенах обходной галереи собора установлены мраморные плиты, повествующие о событиях военно-морской истории России.

Опыт Великой Отечественной войны и по сей день изучается и используется при планировании операций в современных вооруженных конфликтах

Это всего лишь некоторые исторические примеры сохранения наших духовных и ратных традиций. Часовни, церкви и храмы, посвященные знаковым победам русской армии в боях и сражениях прошлых лет, хранят память о погибших героях, служат напоминанием потомкам об их подвигах. Это основа исторической и духовной памяти русского народа, нашей государственности и независимости.

Но, к сожалению, эти духовные традиции были утеряны на несколько десятилетий после революции 1917 года. Русская Церковь начала восстанавливаться в годы Великой Отечественной войны, постепенно возрождались традиции и возводились храмы, входящие в состав мемориальных комплексов. Но ни одного храма, посвященного Великой Победе, в послевоенные годы построено не было.

Валерий Герасимов: Это действительно так. Кроме того, у нас пока нет единого мемориала, где была бы увековечена память обо всех участниках войны.

В военные годы, несмотря на репрессии и гонения духовенства, церковь оказывала помощь фронту. Священнослужители воевали в рядах действующей армии, помогали партизанским отрядам и местному населению на оккупированных территориях.

7 марта 1944 года Красной армии была передана особая танковая колонна имени Дмитрия Донского, построенная на церковные деньги. Всего за годы войны прихожанами на нужды фронта было собрано около 200 миллионов рублей. Конечно, духовная память возрождалась постепенно. В 1971 году на территории Брестской крепости был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". В его состав вошла Свято-Николаевская церковь.

В 1992-1998 гг. построен мемориальный комплекс "Курская дуга", а в 2008 году в нем возведен храм Святого Великомученика Георгия Победоносца. В состав мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде входит храм во имя Всех Святых.

В память о погибших в Великой Отечественной войне построены храмы-памятники во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге в 1995 году и в Москве на Поклонной горе в 90-е годы прошлого века.

Возводящиеся Главный храм и музейный комплекс "Дорога Памяти" в равной степени пропитаны духовной и мемориальной составляющей. Символически они посвящены 75-летию Великой Победы, но смысл, который в них закладывался, гораздо глубже.

У нас до сих пор не было ни одного храма, посвященного Великой Победе, а также мемориала, где была бы увековечена память обо всех участниках войны

В России вера в Бога и ратное дело всегда были неразделимы. Реализуя такие масштабные проекты, мы укрепляем духовное единение, противодействуем попыткам искажения истории, сохраняем для наших потомков память о героях.

Вы упомянули символизм. С чем был связан выбор места размещения Главного храма?

Валерий Герасимов: Выбор связан с той обстановкой, которая сложилась в октябре 1941 года на Западном фронте. 14 и 17 октября немцы нанесли удары главными силами 4-й танковой группы на Можайском и Волоколамском направлениях. В Можайском укрепрайоне к этому времени оборонялась 32-я стрелковая дивизия полковника Виктора Полосухина, принявшая на себя удар немецкого моторизованного корпуса на историческом Бородинском поле.

Далее, 18 октября, ценой значительных потерь противник захватил Можайск, но 26-27 октября он был остановлен на подступах к Кубинке войсками нашей 5-й армии, усиленной резервами Ставки. Таким образом, к исходу октября 1941 года армии Западного фронта на главном направлении, опираясь на Можайскую линию обороны, в ожесточенных сражениях обескровили и остановили ударные группировки врага на рубеже восточнее Волоколамска, Кубинки, Наро-Фоминска, далее по реке Нара, западнее Серпухова и Алексина.

Именно с этой оборонительной линии Красная армия начала свой путь на Запад, на Берлин. Поэтому было принято решение построить Главный храм недалеко от Кубинки, в парке "Патриот".

Можно выделить еще несколько военно-исторических и духовных символов в Главном храме Вооруженных сил. Например, в честь наиболее значимых побед армии и флота на порталах северных и южных врат храма изображены 36 памятных медалей. При этом в каждом портале по девять медалей, что соответствует количеству кампаний в Великой Отечественной и Советско-японской войнах.

Около 48 месяцев в общей сложности шла война, ровно столько же в иконостасе храма собрано икон. К моменту окончания ВОВ в Красной армии насчитывалась 431 стрелковая дивизия. Иконостас инкрустирован 431 драгоценным и полудрагоценным камнем.

В храме присутствуют четыре придела по видам и родам войск Вооруженных сил. И посвящены они соответствующему святому покровителю: святому Александру Невскому - покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божиему Илии - покровителю Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, святому Андрею Первозванному - покровителю Военно-морского флота и святой Варваре Великомученице - покровительнице Ракетных войск стратегического назначения.

В храме заложено достаточно много таких символов, это только некоторые из них.

Галерею "Дорога памяти" оформят десятками миллионов фотографий участников ВОВ. Фото: РИА Но

Известно, что музейный комплекс "Дорога Памяти" беспрецедентен по масштабу - 33 миллиона записей об участниках Великой Отечественной войны. Среди них будут упоминания о ваших родных и близких?

Валерий Герасимов: Действительно, данный музейный комплекс уникален по своему масштабу и хранящейся информации. Там созданы все условия, чтобы любой гражданин страны мог прийти, привести детей, внуков, помолиться и поклониться своим родным.

Большая экспозиция редких фотографий, архивных боевых документов и карт.

Что касается родных и близких, хочу отметить, что к Главному храму Вооруженных сил и музейному комплексу "Дорога Памяти" очень точно подходят строки из знаменитой песни, написанной к фильму "Офицеры": "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…". Это, действительно, всенародный проект, построенный на пожертвования 91 тысячи человек при активной поддержке коммерческих организаций.

Что касается моих родственников, то данные о них там тоже будут. Мой дед Макаров Михаил Иванович прошел всю войну, служил в артиллерии, воевал в составе 6-го гвардейского стрелкового корпуса. Дядя - Герасимов Николай Иванович - командир роты, воевал в составе 38-й армии 1-го Украинского фронта. Их фотографии размещены в данном музейном комплексе. Мама - Александра Михайловна - труженица тыла.

Что бы вы пожелали ветеранам и военнослужащим в преддверии праздника Великой Победы?

Валерий Герасимов: Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений. Память о тех, кто ценой своей жизни каждый день приближал Победу, останется навсегда в наших сердцах. Сегодня славные боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают нынешние защитники Отечества, а опыт Великой Отечественной войны и по сей день изучается и используется при планировании операций в современных вооруженных конфликтах.

Поздравляю вас, ваших родных и близких с приближающимся Днем Победы! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений на благо нашей великой страны!

Справка "РГ"

Главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке в парке "Патриот" к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров. В честь года окончания войны - 1945-го - диаметр барабана главного купола составляет 19 метров 45 сантиметров. 75 лет со Дня Победы символизирует 75-метровая высота звонницы, а 1 тысяча 418 дней и ночей Великой Отечественной отразились как в высоте малых куполов - 14 метров 18 сантиметров, так и в длине мультимедийной галереи "Дорога памяти" на территории храмового комплекса - 1 тысяча 418 шагов. Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православных храмов нововведения. Фасады здания будут отделаны металлом, своды - остеклены.

Стены церкви внутри будут расписаны сюжетами из библейской истории, а снаружи, у входа, поставят статуи святых - покровителей Российской армии.

Воздвижение Главного храма ВС РФ ведется исключительно на народные деньги - то есть добровольные пожертвования. Это старинная русская традиция, когда строительство церкви - всенародное дело, такие соборы строились в честь каждой военной победы.

На территории комплекса будет создана галерея "Дорога памяти" длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия. Галерея с помощью технологии микрофотографии будет оформлена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.