Герасимов: В РФ принято возводить храмы во славу побед "русского оружия"

Новости

В Уфе песню "День Победы" исполнили на башкирском языке 14:56
Детские лагеря в Ленинградской области откроются в июле 14:54
Оператор "Северного потока - 2" не получал уведомлений по активам компании 14:50
Уточнен и утвержден список недействительных паспортов граждан России 14:49
Фото: В Петербурге появилась стена памяти умерших от COVID-19 медиков 14:45
В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом 14:42
Набиуллина не поддержала идею о запрете работы коллекторов и МФО 14:41
Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat 14:40
В Британии почтили минутой молчания погибших от COVID-19 медиков 14:38
Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков 14:35
В Киргизии ряд предприятий возобновят работу в режиме ЧП 14:33
Биологи пересмотрели взгляды на геном вируса герпеса 14:30
Президент поручил провести медикаментозную профилактику медиков 14:29
Жителя Мурома с COVID-19 госпитализировали по решению суда 14:26
В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами 14:23
Путин поручил представить план-график разработки вакцин от коронавируса 14:22
Рогозин: Экипаж МКС прошел инкубационный период по COVID-19 14:17
Более 50 тысяч медработников в Москве прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу 14:15
Что известно о новом Nissan Pathfinder 14:13
ЕР направила предложения по поддержке экономики Путину и Мишустину 14:12
В Минусинске из-за COVID-19 у врача корпус больницы закрыли на карантин 14:10
В компьютерах для дистанционного обучения нуждаются 950 тыс. школьников 14:07
Сальма Хайек: Если ведешь себя как Харви, то у тебя будут последствия 14:05
Синоптики рассказали о погоде на майские праздники в Москве 14:03
Калининградского школьника наградили за спасение брата и сестры 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 14:25
Рубрика: Власть

Герасимов: В РФ принято возводить храмы во славу побед "русского оружия"

Текст: Иван Петров
Ни одного храма, посвященного Великой Победе, в послевоенные годы построено не было. Кроме того, у нас пока нет единого мемориала, где была бы увековечена память обо всех участниках войны. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По его словам, ситуация исправится совсем скоро - с открытием в подмосковном парке "Патриот" Главного храма Вооруженных Сил и музейного комплекса "Дорога Памяти".

Фото: РИА Новости
Для галереи "Дорога памяти" собраны данные о 27 млн участников войны

"Завершение возведения Главного храма Вооруженных Сил и "Дороги памяти" - это беспрецедентные события текущего года для военнослужащих, а также для всех граждан страны. В России испокон веков была традиция - возводить православные храмы во славу побед "русского оружия" и в память павших защитников Отечества. Как правило, они освящались в честь святых подвижников или значимых церковных дат, на день празднования которых приходилась битва, определившая исход войны. Одним из первых таких храмов стала Церковь Покрова на Нерли, построенная в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским в память победы над волжскими булгарами и в честь погибшего в этом сражении сына Изяслава. Благодарственным памятником чудесного спасения Москвы от нашествия Тамерлана стал Сретенский монастырь, основанный на месте встречи Чудотворной Владимирской иконы. В память покорения Казани был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы на Рву на Красной площади, его еще называют собором Василия Блаженного", - рассказал начальник Генштаба "РГ".

Справка "РГ"

Главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке в парке "Патриот" к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров. В честь года окончания войны - 1945-го - диаметр барабана главного купола составляет 19 метров 45 сантиметров. 75 лет со дня Победы символизирует 75-метровая высота звонницы, а 1 тысяча 418 дней и ночей Великой Отечественной отразились как в высоте малых куполов - 14 метров 18 сантиметров, так и в длине мультимедийной галереи "Дорога памяти" на территории храмового комплекса - 1 тысяча 418 шагов. Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православных храмов нововведения. Фасады здания будут отделаны металлом, своды - остеклены.

Фото: А. Горячев / РИА Новости www.ria.ru
В проекте "Дорога памяти" приняли участие более 40 тысяч военных

Стены церкви внутри будут расписаны сюжетами из библейской истории, а снаружи, у входа, поставят статуи святых - покровителей российской армии.

Воздвижение Главного Храма ВС РФ ведется исключительно на народные деньги - то есть добровольные пожертвования. Это старинная русская традиция, когда строительство церкви - всенародное дело, такие соборы строились в честь каждой военной победы.

На территории комплекса будет создана галерея "Дорога памяти" длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия. Галерея с помощью технологии микрофотографии будет оформлена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

Полностью интервью начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова читайте в номере "РГ" от 29.04.2020.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин поручил проработать концепцию по снятию ограничений из-за COVID-19
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции