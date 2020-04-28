Новости

Какие автоподставы могут ждать водителей в период пандемии 18:01
В Челябинске вскрыли миллионные хищения при строительстве шорт-трека 18:00
Названы самые убыточные фильмы 2019 года 17:59
"Патриот" для Кубы. УАЗ отправил на Остров свободы 50 внедорожников 17:54
Контактные линзы смогут контролировать уровень сахара в крови 17:53
На Урале отдали под суд депутата, застрелившего жену на глазах детей 17:49
В Чечне стационар онкодиспансера закрыли из-за коронавируса 17:42
В Петербурге начались онлайн-продажи машин с доставкой на дом 17:38
В Сочи 21 черноморский пляж удостоен "Голубого флага" 17:37
В Петербурге задержали мошенников, торговавших БАДами 17:36
В Самарской области министр промышленности лишился поста 17:33
Глава МЧС утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года 17:33
Лавров: У ЕС нет доказательств "дезинформации" со стороны РФ по коронавирусу 17:32
"Тройка" стала парковочным ключом для трети пользователей парковок Москвы 17:30
Очагами COVID-19 в больницах Екатеринбурга заинтересовалась прокуратура 17:25
Сбербанк запускает маркетплейс для купли-продажи машин с доставкой 17:20
Военные химики продезинфицировали строящийся медцентр в Калининграде 17:20
Глава Volkswagen признал отставание от Tesla 17:19
Врач рассказал, что чувствует инфицированный коронавирусом 17:15
Лавров: Мы не одобряем заявление Хафтара о переходе власти в Ливии 17:13
Лавров призвал запустить механизм БРИКС для создания вакцины от COVID-19 17:05
В Киргизии отменили массовые мероприятия в честь 75-летия Победы 16:56
В Госдуму внесены поправки о запрете передачи долгов россиян коллекторам 16:51
Болгария планирует открыть летний туристический сезон с 1 июля 16:47
В регионах могут создать комиссии по выдаче разрешений на временное проживание 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
28.04.2020 17:33
Рубрика: Происшествия

Глава МЧС утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года

Текст: Тимофей Борисов

МЧС создаст все условия для безопасной реализации крупных экономических, инфраструктурных и инвестиционных проектов в Арктике.

Об этом сказано в подписанном главой МЧС России Евгением Зиничевым приказе во исполнение распоряжения Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 3120-р "Об утверждении Плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года".

Как следует из документа, Арктика остается регионом стратегических интересов РФ, где формируются центры социального и экономического роста, реализуются масштабные индустриальные проекты, которые должны обеспечить создание единой арктической транспортной системы, развитие энергетической инфраструктуры, рациональное использование и глубокую переработку минеральных, лесных и биологических ресурсов.

Фото: Александр Емельяненков/ РГ
Атомный контейнеровоз "Севморпуть" пробился с грузом к Земле Франца-Иосифа

"Документом определены задачи по комплексному обеспечению защиты населения и территорий Арктики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В регионе планируется базирование авиационной группировки МЧС России с развитием соответствующей инфраструктуры, а также укомплектование подразделений новыми образцами техники и экипировкой", - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Согласно плану МЧС продолжит развивать сеть арктических аварийно-спасательных центров.

"В настоящее время ведется планомерное наращивание сил и средств вдоль северной границы страны. Совместно с добывающими компаниями и хозяйствующими субъектами, в Арктической зоне РФ создаются подразделения и организации различной ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм, к функциям которых отнесено тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Создание таких центров в узловых точках Северного морского пути позволит эффективно осуществлять координацию силами и средствами РСЧС", - сообщили в ведомстве.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Видео: Выступление Владимира Путина на совещании по коронавирусу
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника