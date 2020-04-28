Глава МЧС утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года

МЧС создаст все условия для безопасной реализации крупных экономических, инфраструктурных и инвестиционных проектов в Арктике.

Об этом сказано в подписанном главой МЧС России Евгением Зиничевым приказе во исполнение распоряжения Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 3120-р "Об утверждении Плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года".

Как следует из документа, Арктика остается регионом стратегических интересов РФ, где формируются центры социального и экономического роста, реализуются масштабные индустриальные проекты, которые должны обеспечить создание единой арктической транспортной системы, развитие энергетической инфраструктуры, рациональное использование и глубокую переработку минеральных, лесных и биологических ресурсов.

"Документом определены задачи по комплексному обеспечению защиты населения и территорий Арктики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В регионе планируется базирование авиационной группировки МЧС России с развитием соответствующей инфраструктуры, а также укомплектование подразделений новыми образцами техники и экипировкой", - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Согласно плану МЧС продолжит развивать сеть арктических аварийно-спасательных центров.

"В настоящее время ведется планомерное наращивание сил и средств вдоль северной границы страны. Совместно с добывающими компаниями и хозяйствующими субъектами, в Арктической зоне РФ создаются подразделения и организации различной ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм, к функциям которых отнесено тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Создание таких центров в узловых точках Северного морского пути позволит эффективно осуществлять координацию силами и средствами РСЧС", - сообщили в ведомстве.