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28.04.2020 21:10
Рубрика: В мире

Главы городов Польши отказались дать почте данные жителей для выборов

Текст: Ариадна Рокоссовская
Польские власти готовятся 10 мая провести выборы по почте, хотя соответствующие поправки в избирательный кодекс еще не утверждены законодателями. Главы десяти крупнейших польских городов отказались нарушать закон и передавать почтовой службе данные избирателей.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Несмотря на то, что в Польше более 12 тысяч зараженных коронавирусом и почти 600 умерших от этой инфекции, в стране на 10 мая назначены президентские выборы. С 20 марта в Польше действует режим эпидемии. Власти могли бы ввести чрезвычайное положение, и это позволило бы перенести голосование на месяц, а при поддержке парламента - на три. Однако правящая в Польше партия "Право и Справедливость" не заинтересована в проволочках, ведь в нынешней кризисной ситуации оппозиционные кандидаты на пост президента не имеют возможности проводить нормальную избирательную кампанию, а действующий глава государства Анджей Дуда выступает в роли "отца нации" и зарабатывает голоса сомневающихся.

Фото: GettyImages
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Известно, что во время серьезных кризисов люди склонны поддерживать власть. Свидетельством тому результаты последних опросов центра Estymator для журнала Do Rzeczy, которые показывают, что сейчас Дуда может победить в первом туре с 51,7% голосов. Неудивительно, что власти держатся за утвержденную дату.

Когда в начале апреля министр здравоохранения Лукаш Шумовский объяснил главе правящей партии Ярославу Качинскому, что отправить 30 миллионов избирателей на участки во время эпидемии - огромный риск, в партии придумали обходной путь. 6 апреля подконтрольная ей нижняя палата парламента (Сейм) одобрила поправки в избирательный кодекс, которые позволяют изменить форму проведения выборов в ситуации эпидемии. Теперь, если верхняя палата (Сенат) и, конечно, президент утвердят эту инициативу, 25 тысяч польских почтальонов должны будут с риском для здоровья разносить по 90-100 конвертов в день.

Загвоздка заключается в том, что в Сенате в отличие от Сейма большинство у оппозиции, а в ее интересах сделать так, чтобы победоносные для действующего президента выборы 10 мая не состоялись. Правда, Сейм может продавить поправки квалифицированным большинством, поэтому верхняя палата затягивает рассмотрение поправки, и, как ожидается, не вынесет решения до 6 мая, когда истечет положенный по закону месячный срок. В этом случае у властей на подготовку к выборам будет всего три дня. Понятно, что за столь короткий срок выполнить все положенные формальности, и, прежде всего, составить списки избирателей, напечатать бюллетени для голосования и доставить их по всем адресам, невозможно.

Фото: GettyImages
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Поэтому, несмотря на то, что поправки в избирательный кодекс еще не приняты, подготовка к выборам почтой в нарушение действующего законодательства идет полным ходом. Почтовое ведомство уже обратилось к властям на местах с просьбой предоставить актуальные списки избирателей. Но накануне главы десяти крупнейших польских городов, включая мэра Варшавы Рафала Тшасковски, мэра Гданьска Александра Дулькевич, мэра Познани Яцека Яськовяка, мэра Вроцлава Яцека Сутрыка  и мэра Лодзи Ханны Здановской, написали письмо, в котором публично отказались участвовать в противозаконных действиях.

"Мы, президенты крупнейших городов Польши сообща и единогласно заявляем: до момента принятия парламентом и подписания президентом закона о выборах по почте мы не можем передать польской почте данные жителей", - написала Ханна Здановская в своем микроблоге в Twitter.

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