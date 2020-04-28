Греческое правительство представило план выхода из карантинных мер

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем обращении к гражданам объявил о поэтапной отмене ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

"Уже несколько месяцев наша страна, как и весь мир, ведет битву с невидимым и коварным врагом, - отметил греческий премьер. - Мы приняли беспрецедентные меры по ограничению его распространения. Мы согласились парализовать экономическую деятельность, чтобы спасти человеческие жизни".

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что принятые нами меры окупились. В течение нескольких дней новые случаи заражения были сведены к минимуму, - подчеркнул Мицотакис. - Более важным, однако, является постоянное снижение количества пациентов с коронавирусом в больницах, сокращение числа наших сограждан, которые находятся в отделениях интенсивной терапии".

"Поскольку мы ограничили первую волну вируса, теперь мы готовы перейти ко второй фазе нашего плана: постепенному ослаблению мер", - указал глава греческого правительства.

Что касается "хронометража" отмены ограничительных мер, то со следующего понедельника, 4 мая, будет снят запрет на передвижение граждан в пределах одной области. Введенные ранее письменные разрешения и соответствующие SMS будут отменены. Однако, ограничения на передвижения между областями будут действовать не менее двух последующих недель.

Занятия индивидуальными видами спорта будут разрешены на открытом воздухе и на море, но организованные пляжи все равно будут закрыты. Некоторые типы малых предприятий также будут открыты 4 мая. Речь идет о книжных магазинах, предприятиях по продаже электронной техники, станциях технического осмотра автомобилей, магазинах спортивных товаров. В парикмахерские можно будет попасть только по предварительной записи.

Остальные предприятия розничной торговли, за исключением крупных торговых центров, будут открыты 11 мая. Рестораны и кафе с летними верандами вернутся к работе 1 июня. В это же день откроются первые гостиницы.