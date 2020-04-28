ХК "Трактор" объявил об отставке тренера Владимира Юрзинова

Руководство хоккейного клуба "Трактор" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером команды Владимиром Юрзиновым-младшим, который истекает в конце апреля, сообщается на официальном сайте челябинской команды.

Специалист возглавил "Трактор" в ноябре 2019 года. Сезон у челябинского клуба получился не слишком успешным: по итогам регулярного чемпионата КХЛ команда заняла 11-е место в Восточной конференции и осталась без плей-офф.

В то же время другой участник КХЛ подмосковный "Витязь" объявил на своем сайте о продлении контракта с главным тренером Михаилом Кравцом. Новое соглашение рассчитано до конца апреля 2021 года.