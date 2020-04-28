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28.04.2020 15:31
Рубрика: Культура

Якубович стал худруком музыкального марафона к 75-летию Великой Победы

Текст: Сусанна Альперина

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет проведен музыкальный онлайн-марафон, участники которого, каждый по-своему, исполнят легендарную песню "День Победы".

Желающим принять участие в акции (к участию в марафоне приглашаются исполнители из всех стран) нужно зарегистрироваться на сайте музыкапобеды.рф и отправить свои видеозаписи. Никаких ограничений, по продолжительности звучания, манере исполнения, музыкальному сопровождению, количеству участников или их возрасту, не предусмотрено.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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8 мая в праздничном выпуске программы "Поле чудес" откроется официальный Youtube-канал марафона, на котором в течение следующих 24 часов будут показаны видео участников.

Художественным руководителем проекта стал народный артист России Леонид Якубович. "Мне в этом году тоже 75 лет. Я родился в год Победы. Для меня, как и для всех, это святой праздник. В этот день мы вспоминаем тех, кто не дошел, не дожил. И единственное, что может сплотить в трудную минуту - это чувство, что обязательно рядом с тобой кто-то думает как ты, дышит как ты, поет как ты", - говорит Леонид Аркадьевич.

Итоги музыкального онлайн-марафона, и регистрация рекорда России на самое массовое вокальное и/или инструментальное исполнение песни "День Победы", будут подведены 9 мая в 21.00 по московскому времени. А 75 самых ярких исполнителей будут приглашены для участия в телевизионных и концертных мероприятиях в рамках Всероссийской акции "Великого Отечества сыны".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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