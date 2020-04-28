Япония допустила полную отмену Олимпиады в Токио

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио придется отменить, если к 2021 году коронавирус не будет побежден, об этом заявил глава Оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори, сообщает японское издание Nikkan Sport.

Напомним, 24 марта из-за пандемии COVID-19 начало Олимпиады уже было перенесено с июля нынешнего года на июль следующего.

Мори отверг возможность еще одного переноса Игр, уже на 2022 год. По его словам, в случае войны Олимпиада отменяется, а сейчас "идет сражение с невидимым врагом".

Перенос Летней Олимпиады уже принес большие убытки национальным олимпийским комитетам и другим причастным к этому событию организациям и людям. Например, рекламодатели теряют более 1 миллиарда. Сама Япония вложила в подготовку ОИ более 12 миллиардов долларов.

Глава Японской медицинской ассоциации Ёситакэ Ёкокура также заявил на онлайн-брифинге в Японском клубе иностранных корреспондентов, что "если вакцина не будет разработана, то принять Олимпийские и Паралимпийкие игры окажется сложно".