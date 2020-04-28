Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 136-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 31, ст. 4196; N 50, ст. 6597; 2011, N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 5; N 18, ст. 2512; N 27, ст. 4183; 2019, N 51, ст. 7488) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) слово "Правовую" заменить словами "1. Правовую";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Правительство Российской Федерации в 2020 году вправе устанавливать особенности порядка и сроки представления страхователями до 31 декабря 2020 года (включительно) в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц.";

2) абзац первый пункта 2[5] статьи 11 после слова "сведения" дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин