Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 135-ФЗ "О внесении изменения в статью 13[3] Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в пункт 8 статьи 13[3 ]Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2010, N 21, ст. 2524; 2012, N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7645; 2013, N 30, ст. 4037; N 52, ст. 6951; 2014, N 16, ст. 1831; N 30, ст. 4231; N 48, ст. 6638; N 52, ст. 7557; 2015, N 27, ст. 3990; N 29, ст. 4356; 2018, N 53, ст. 8454) изменение, исключив из него второе предложение.

Президент Российской Федерации В. Путин