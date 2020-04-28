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28 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 137-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "Об экспорте газа"

Опубликован 28 апреля 2020 г.

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в часть 1[1] статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2006 года N 117-ФЗ "Об экспорте газа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3293; 2013, N 48, ст. 6166) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами ", производящим газ природный в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии, добытого на указанных участках недр федерального значения или на иных участках недр федерального значения, лицензии на пользование недрами которых выданы указанным пользователям участков недр после 1 января 2013 года";

2) дополнить пунктом 2[1 ]следующего содержания:

"2[1]) пользователям участков недр на участках недр федерального значения, лицензия на пользование недрами которых выдана после 1 января 2013 года и предусматривает производство газа природного в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии, при условии, что право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких пользователей участков недр, принадлежит лицам, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы лиц, которым предоставлено право на экспорт газа в соответствии с пунктом 2 настоящей части;".

Президент Российской Федерации В. Путин