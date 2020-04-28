Эпидемия коронавируса показала не только актуальность и востребованность надежных технологий, но и выявила степень зависимости России и других стран от зарубежных продуктов.

Кризис в Китае сразу напомнил, кто является ключевым поставщиком комплектующих в мире, обращает внимание директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" (ЦКИТ) Илья Массух. Вся мировая IT-отрасль ощутила свою зависимость от КНР.

"Когда самоизоляция коснулась нашей страны, большинство существующих российских систем онлайн-образования, телемедицины и других важных дистанционных сервисов оказались недоступны или неудобны, а мировые начали вводить ограничения. Образовательный портал Coursera, например, в начале марта столкнулся с нехваткой вычислительных мощностей и объявил, что будет работать только для США. Позже они все-таки открыли доступ по всему миру, но ситуация показательна", - рассуждает Илья Массух.

Переход на отечественное программное обеспечение - это, в первую очередь, вопрос безопасности. Многие программы сейчас используют модель SaaS (от английского "software as a service" - программное обеспечение как услуга). Разработчик делает web-приложение и самостоятельно им управляет, а заказчик получает доступ к нему через интернет. Например, так работает Office 365 от Microsoft.

На схему SaaS переходят такие ИТ-платформы, как российская 1С, немецкая SAP и американская Oracle, на основе которых многие компании выстраивают свои CRM-системы. Во всех этих случаях основа программного обеспечения компании-заказчику не принадлежит - компания покупает не сам продукт, а только разрешение его использовать. В случае использования зарубежных программ это создает пространство для потенциально небезопасных манипуляций со стороны разработчика.

Около 75 процентов систем электронного документооборота и инфобезопасности приходится на российское ПО

В Китае, например, госорганы давно перешли на китайский продукт WPS Office, созданный национальной компанией Kingsoft как альтернатива Microsoft Office, обращает внимание глава ЦКИТ.

Опора на собственные разработки необходима, тем более что многие наши программные продукты обладают высокой конкурентоспособностью. Некоторые из них даже лучше и удобнее зарубежных аналогов, считает генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Антон Ключкин. По его мнению, успешны проекты в области навигации, поисковых и платежных систем, различных сервисов - например, доставки еды и продуктов, антивирусного ПО и многих других. Россия - достойный игрок на рынке, что давно доказала благодаря таким компаниям, как Kaspersky, ABBYY, Яндекс, 1С и Mail.Ru.

По Федеральному проекту "Информационная безопасность" уже в 2020 году доля закупаемого и (или) арендуемого органами власти программного обеспечения (ПО) должна достичь 70 процентов, а к 2024 году - 90. По компаниям с госучастием доля чуть ниже - 50 и 70 процентов соответственно.

С 2021 года станет обязательной предустановка российских программ на смартфоны и компьютеры

По данным Минкомсвязи РФ, за 2019 год в органах власти доля отечественного ПО уже составляет 60 процентов. Федеральные органы исполнительной власти, например, закупили в прошлом году 515 тысяч антивирусных и 222,6 тысячи офисных лицензий. Совокупная цена заключенных госконтрактов составила более миллиарда рублей. На данный момент, по оценке ЦКИТ, доля перехода на отечественное ПО в госкомпаниях составляет почти 51 процент.

Однако высокий стоимостной показатель закупок отечественного софта не означает большой процент его использования. Около 75 процентов систем электронного документооборота и информационной безопасности действительно приходится на российское программное обеспечение. Но значительный процент (от 80 до 90 и более) операционных систем, баз данных, почтовых серверов приходится на зарубежные программы. Такие цифры приводит со ссылкой на официальные источники директор по инновациям компании некоммерческого партнерства "Руссофт" Виталий Баланда.

"Необходимо закладывать в ключевые показатели не процент закупки, а процент использования отечественного программного обеспечения на том или ином предприятии или в органе власти. Это стало бы очень серьезным драйвером", - считает Илья Массух.

Одной из проблем малого использования российских программ может быть их "точечная" замена. Невозможно адекватно заменить какой-то один блок ПО, оставив все остальные - либо не получится с точки зрения функционала, либо будут сбои, либо получится намного дороже, объясняет президент Руссофта Валентин Макаров. Крупные зарубежные вендоры поставляют решения не отдельными заменяемыми блоками, а целыми программно-аппаратными платформами, которые дают решение "под ключ" для любого заказчика из любой страны мира.

Вот почему возможностью импортозамещения могут стать новые модели отечественных решений, а не количество отдельных продуктов. "Комплексный программный пакет, в котором все решения протестированы на совместную работу и подобраны с учетом потребностей крупных клиентов из определенной отрасли, будет более востребован, чем точечное импортозамещение отдельных продуктов", - полагает Виталий Баланда.

51 процент составляет доля перехода на отечественный софт в госкомпаниях

Кроме того, необходимо постоянно актуализировать реестр российских программ, который ведет минкомсвязи. Сейчас в него, по данным министерства, входит 6504 российские программы, но нужно удалять из реестра устаревшие и те, которые больше не поддерживаются. Большие цифры создают иллюзию успеха, а у покупателя будут проблемы с выбором, говорит директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель Совета ТПП РФ по развитию интернет-технологий и цифровой экономики Николай Комлев.

Необходимость использовать отечественное ПО коснется вскоре и потребительского рынка. С 1 января 2021 года станет обязательной предустановка российских программ на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV. Речь идет об антивирусах, навигаторах, поисковиках, госуслугах и платежных системах. Перечень приложений и порядок установки должно утвердить правительство.

"На пользователях предустановка отечественного ПО никак не отразится, - говорит Антон Ключкин. - Более того, не вижу ничего плохого в том, если на смартфоны будут устанавливать сервисы госуслуг, это удобно и экономит время. В целом инициатива направлена, прежде всего, на развитие отечественных компаний, отечественного ИТ-бизнеса, а значит, экономики в целом".

Отрасли необходима поддержка в такой непростой период, согласен с ним Николай Комлев. "Очень важно к моменту выхода из кризиса сохранить потенциал компаний - разработчиков ПО в России. Это во многом зависит от внимания государства", - подчеркивает он.

Минкомсвязи РФ напоминает, что существует проект "Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок". В его рамках запущены меры господдержки проектов по развитию и внедрению отечественных продуктов, сервисов, платформенных решений. Проекты отбираются на конкурсной основе. Программа поддержки охватывает весь цикл развития технологии - от идеи, проведения фундаментальных исследований и акселерации стартапов до полноценного внедрения разработок и тиражирования лучших отечественных решений. В 2019 году объем финансового обеспечения по программе составил 18,4 миллиарда рублей.