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28.04.2020 23:30
Рубрика: Общество

Спят усталые соседи

Как дома не допустить обострения хронических болячек
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 93(8147)
В условиях самоизоляции и без ежедневных прогулок многие перестали за собой следить: лежат на диване, сутками сидят за компьютерами, в поисках вкусненького атакуют холодильники... Не испарились и старые проблемы со здоровьем, которые иногда дают о себе знать. Корреспондент "РГ" спросил у медиков, как в домашнем заточении не обострить хронические болячки и не заработать новые.
Фото: iStock
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Чтобы самоизоляция не подорвала окончательно здоровье, важно помнить о простых правилах: чаще делать влажную уборку и проветривать квартиру. Причем обрабатывать спиртом и хлором помещение ежедневно не стоит, говорят медики. Ну и самое главное - больше двигаться. По словам врача-реабилитолога Валерия Васильева, день должен начинаться с зарядки. Расслабляющие упражнения не помешают и перед сном. Общеукрепляющую и лечебную физкультуру, говорит он, нужно подбирать с помощью профессионалов, а не смотреть первые попавшиеся ролики на YouTube.

Важно следить и за режимом сна - ложиться и вставать в одно и то же время, а спать только в полной темноте, отмечает главврач одного из медцентров Василий Шуров. По его мнению, из "рациона" лучше исключить тревожные новости и не обсуждать с семьей пандемию. Стресс, подчеркивает кандидат медицинских наук Маргарита Аристархова, может негативно сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она советует планировать день по формуле 20х20х20: 20 минут работаете, затем 20 минут отдыхаете, еще 20 минут, скажем,слушаете приятную музыку и снова по кругу. Стоит задуматься и о питании. Диабетикам, например, нарушать свой режим нельзя. "Исключите из рациона "неправильные" продукты. Постарайтесь сделать так, чтобы в вашем доме их не было, - объяснила Аристархова. - Не рекомендуется придерживаться жестких диет, но и не впадайте в крайность, заедая стресс".

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Составить план сбалансированного питания с фруктами и овощами, мясом и птицей, свежей рыбой и кашами, исключив сладкое и фастфуд, медики советуют всем. Даже тем, у кого нет проблем с пищеварением. Не стоит злоупотреблять кофе и энергетиками, а от спиртного лучше отказаться. "Алкоголь провоцирует и усугубляет депрессию, а в самоизоляции даже одна бутылка может привести к длительному запою, - говорит Шуров. - Лучше пить очищенную воду без газа".

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