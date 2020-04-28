Как отличить аллергию на пыльцу от первых симптомов COVID-19

Специалисты из Королевского колледжа врачей общей практики в Великобритании объяснили, как не спутать аллергию на цветение, которая проявляется у многих людей каждую весну, и первичные симптомы COVID-19. Главное различие, по словам экспертов, заключается в температуре и надоедливом кашле, а также степени тяжести симптомов, пишет газета Daily Mail.

Всем известно, что обычно у людей, страдающих от так называемой сенной лихорадки (или аллергии на пальцу), с наступлением поры цветения закладывает нос, появляется слезотечение, чихание, а иногда и кашель. И именно из-за последнего человек может подумать, что заразился коронавирусом. Чтобы не обмануться и вовремя принять необходимые меры, специалисты Королевского колледжа советуют обратить внимание на тяжесть появившихся симптомов. В случае с аллергией они по-разному "мучают" в разное время суток, так как утром и вечером пыльцы больше, чем днем. Кроме того, аллергическая реакция слабеет, если на улице влажная погода.

Врачи также рекомендуют аллергикам опираться на собственный опыт: люди, которые уже не первый год страдают от сенной лихорадки, прекрасно знают, как она у них проявляется. Если в этот раз ощущается некое "отклонение от нормы", то стоит на время самоизолироваться.

Однако главное различие между аллергией и коронавирусом заключается в наличии высокой температуры. Если с кашлем еще можно сомневаться, то температура - это однозначный признак COVID-19.