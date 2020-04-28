Пандемия оставляет без работы тысячи москвичей. Меньше чем за месяц безработица в городе выросла на 45 процентов - с 0,43 до 0,66 процента. Множество тех, кто работал официантами, фитнес-тренерами, парикмахерами, временно остались без зарплат или вовсе уволены. Чтобы поддержать жителей столицы, которые не по своей вине попали в сложную ситуацию, городские власти упростили порядок получения пособия по безработице, одновременно подняв его размер. И все-таки главное для большинства горожан - это найти новую работу. Реально ли это, разбирался корреспондент "РГ".

Ждите, вам позвонят

Официально признаны безработными в городе почти 18 тысяч жителей, более 14 тысяч из которых уже получают пособия. Но обращений в службу занятости меньше не становится.

В день поступает до семи тысяч заявок - это почти в три раза больше обычного. Отвечают всем исключительно по телефону или онлайн по видеосвязи. Переход в режим онлайн - не дань моде, а необходимая мера в условиях пандемии. Специалисты объясняют: чтобы встать на учет, достаточно завести личный кабинет на сайте czn.mos.ru и отправить скан или фото паспорта и трудовой. О других документах, которые раньше были нужны - диплом об образовании, справка о среднем заработке, 2-НДФЛ, справка с предыдущего места работы, можно забыть. Специалисты службы занятости самостоятельно связываются с Пенсионным фондом России и запрашивают всю информацию об отчислениях кандидата на пособие. На основании этого делается вывод: работал человек или нет.

Срок рассмотрения заявки и обработки документов - 11 дней, в течение которых сотрудник службы занятости свяжется по видеосвязи для подтверждения личности и уточнения деталей по переводу выплат.

"Жители столицы, которые потеряли работу и обратились в службу занятости после 1 марта, автоматически получают повышенное федеральное пособие - 12 130 рублей, это МРОТ по России. К этой сумме москвичам с пропиской город доплачивает 1450 рублей и компенсирует расходы на проезд для тех, у кого нет социальной карты, - еще 850 рублей в качестве материальной помощи и региональную компенсацию - 5070 рублей. Общая выплата получается 19 500 рублей", - подсчитал Роман Шкут, директор центра занятости населения "Моя работа".

Региональная компенсация москвичам - 19 500 рублей - будет начисляться ежемесячно до 30 сентября

Выплата будет начисляться до 30 сентября. Важно, что получить деньги смогут москвичи, которые отработали в этом году не менее 60 дней и были уволены в марте или начале апреля. Москвичам, которые будут признаны безработными во время режима самоизоляции и в течение 30 дней после него, также будет назначена региональная компенсация. Еще одно условие - причиной увольнения не могут быть нарушение трудовой дисциплины и другие провинности.

Все операторы заняты

Жительница Москвы Виктория уволилась в начале апреля. Фирма, которая занималась организацией мероприятий, попросту осталась без дел: москвичам сейчас не до концертов, праздников и корпоративов. Виктория в компании работала психологом на полставки - четыре часа в день помогала коллегам общаться с клиентами. Во время пандемии начальство согласилось платить только 50 процентов от зарплаты. Официальный доход Виктории в месяц - 12 тысяч рублей. Выходило, что месяц-другой нужно жить на шесть тысяч с двумя детьми и неработающим мужем. Решила уволиться. Сразу обратилась в службу занятости. "Заявку я отправила 13 апреля, ее статус изменился на "выполнено" 20 апреля, но мне никто не позвонил, а на почте нет подтверждения. Я позвонила на "горячую линию" и меня предупредили, что заявок много, придется подождать 11 дней. Должен позвонить специалист по видеосвязи для подтверждения личности, после этого я получу деньги", - рассказала Виктория. Она призналась, что хочет работать по специальности, и надеется с помощью центра занятости найти место психолога или логопеда в школе, а еще лучше - в детском садике, но, конечно, после пандемии.

Как объяснил ситуацию директор службы занятости, нагрузка в эти дни колоссальная. Операторы круглосуточно семь дней в неделю обрабатывают заявки и связываются с потерявшими работу москвичами.

"Каждый день сайт посещают более 100 тысяч пользователей, такого никогда не было. Если раньше мы принимали около 2,5 тысячи заявок в день, то сейчас - порядка 7 тысяч, - говорит он. - Люди услышали о повышенном пособии, и подавать заявки стали даже те, кому оно не положено. Порядка 20 процентов заявок - не от москвичей, а от людей из других регионов, но пособие назначается только по месту официального жительства. Были случаи, что люди продолжают работать, но все равно подают заявку".

Пока не в офис

Пандемия ударила по кошелькам многих москвичей. Чтобы вовремя погашать кредиты и ипотеки, почти всем приходится выкручиваться.

Например, тренеры по йоге запускают платные онлайн-занятия и получают за это небольшие деньги, парикмахеры дают мастер-классы в соцсетях. А вот специалисты из туриндустрии, риелторы, гиды, пиарщики, event-менеджеры и переводчики вынуждены искать себе новые источники дохода. Столичный центр занятости продолжает помогать в онлайн-режиме москвичам в поиске работы и трудоустройстве. Сегодня в городском банке вакансий порядка 40 тысяч предложений от работодателей. С 26 марта карьерные консультанты нашли работу порядка 1400 москвичам. Что предлагают?

Например, пойти в страховые инспекторы или кинологи - их разыскивают компании, принимающие от москвичей заказы на выгул питомцев. "Школы ушли в онлайн и теперь им нужны администраторы и менеджеры, которые разбираются в ИТ. Многим компаниям требуются бухгалтеры и специалисты по налогам", - добавляет Роман Шкут. Продуктовые торговые сети набирают водителей-экспедиторов и сборщиков интернет-заказов, которым обещают платить от 40 до 55 тысяч рублей.

Как и прежде, нужны продавцы-кассиры на зарплату в 35 тысяч рублей. Работодатели готовы нанимать сотнями курьеров и платить им не 20 тысяч, как раньше, а 60 тысяч рублей. Неудивительно, что горожане заинтересовались этим предложением и начали размещать свои резюме в этой сфере - их количество за месяц выросло почти на 30 процентов. Для многих такая временная работа становится спасением, помогает сохранить стабильное финансовое положение.

"Из дома можно записаться на онлайн-прием, получить рекомендации специалиста по трудоустройству, обсудить с экспертом сценарий построения своей карьеры, получить направление на профтестирование и консультацию психолога. Каждый гарантированно получит помощь квалифицированных специалистов, направленную на решение именно его проблем с поиском работы", - обещает директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.

По ее словам, подобрать вакансию можно и самостоятельно - в базе данных на портале моякарьера.москва. Там же можно записаться на тренинг, получить направление на профессиональное обучение и переквалификацию. Большая часть дополнительных программ направлена на те профессии, которые после пандемии станут востребованными: от SMM-специалистов, программистов и веб-дизайнеров до специалистов по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Кстати, не проблема найти себе место во все времена квалифицированным рабочим, например, сварщикам, токарям, электромонтажникам и сантехникам.

Напомню, средняя зарплата по городу в первом квартале текущего года составила 86 830 рублей.

Справка "РГ"

Чтобы встать на учет в центр занятости, нужно отправить через mos.ru или czn.mos.ru скан или фото паспорта, трудовой книжки и реквизиты счета, куда будут перечисляться соцвыплаты. На все вопросы ответят операторы центра занятости по телефону: 8 (495) 679-79-69.