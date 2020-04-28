Как жил и умер второй человек рейха Рудольф Гесс

17 августа 1987 года западногерманская тюрьма Шпандау, где с 1947 года по приговору суда в Нюрнберге отбывали срок семеро мерзавцев разгромленного Третьего рейха, лишилась последнего узника. Повесился 93-летний Рудольф Гесс. Да, американская охрана проморгала, отвлеклась на пару минут - и конец. В построенном, какая неправедная честь, специально для старого фашиста летнем домике он привязал к окну один конец шнура от лампы, а другой обмотал вокруг шеи. Мгновение - и Гесс рухнул на пол.

В заключении нацистов кормили почти так же, как служащих и гостей в офицерской столовой. Фото: Gettyimages

Сделать больше того, что сделали для того, чтобы спасти человека, давно заслужившего виселицу, невозможно. Гесс еще был жив, когда петлю мгновенно сняли. Прямой массаж сердца, да такой энергичный, что сломали пару ребер. Его личный санитар-массажист проводил всевозможные манипуляции, чтобы не дать многолетнему пациенту уйти по своей воле. "Скорая помощь" доставила тело, еще не труп, в английский госпиталь. Там над Гессом колдовали лучшие врачи, несколько часов борясь за жизнь того, по наущению которого были зверски убиты миллионы. Но нет...

Тюрьму Шпандау, дабы не превращать ее в культовое место для молодых последователей Гесса, стерли с лица земли. Урну отдали родственникам, которые сначала предали ее земле на семейном участке кладбища, а потом с истечением лет пепел тайно развеяли.

Карьера Рудольфа Гесса

Он был неистовым фашистом. Поверил в Гитлера одним из первых. Отсиживал с ним в соседней камере после неудавшегося пивного мюнхенского путча 1923 года. Тюрьма напоминала санаторий. Во время длинных прогулок Адольф наговаривал сожителю Рудольфу идеи, обернувшиеся культовой фашистской азбукой под названием "Майн Кампф". Название придумал Гесс. Он же редактировал и использовал в книге протоколы бесед с Гитлером.

Поклонение, даже любовь к Адольфу были такими, что, возможно, в тюрьме переросли и в физическую близость. И нюхом, а может, и чем еще, ощущая собачью преданность, Гитлер возносил вверх, вверх и еще выше этого своего идолопоклонника и придумавшего обращение "фюрер". Второй человек рейха Рудольф Гесс был прародителем всех гадких античеловеческих идей, с ним или уже без него преподносимых на блюдечке Гитлеру.

Можно ли было без разрешения фюрера вылететь из зарешеченной клеткой Германии в воюющую с ней Англию? Вроде бы риторический вопрос, но какие споры вызывающий. Ну хорошо, а то, что мессершмит, готовый к вылету, несколько дней ждал Гесса на аэродроме? Или разве не странно: Гесс дважды откладывал вылет, один раз даже поднялся в воздух и моментально вернулся. Неужели все нацистские службы вот так проморгали "самовольный" отлет Гесса в Британию?

Гесс долгие годы оставался единственным заключенным супернадежной тюрьмы Шпандау. Фото: Gettyimages

Миссия казалась выполнимой

10 мая 1941-го Гесс добрался до острова, катапультировался, сдался в плен и потребовал встречи с герцогом Гамильтоном. Почему не с премьером Черчиллем? Нет, тот на сделку с рейхсминистром-наци никогда не пошел бы. А вот герцог был известен некой склонностью довольно благожелательно оценивать фашистов и их фюрера. С ним Гессу ради любимого Адольфа можно было договориться. Прекратить войну, которую Великобритания в то время вела с рейхом фактически в одиночку. Обратить оружие против общего ненавистного врага - СССР. А может, и посадить на королевский престол приемлемого для некоторых бриттов и нацистов своего человека.

Популярна в мире сладенькая сказочка: король Эдуард VIII отказался от трона, предпочтя Виндзорскому дворцу женитьбу на уже дважды разведенной американке, что противоречило всем морганатическим правилам. Какое же благородство. И какая ложь. Эдуард запятнал себя связями с немцами. Встречался в Берлине вместе со своей пассией миссис Уоллес Симпсон с Гитлером. Они с фюрером хорошо понимали друг друга. Доходило чуть ли не до объятий.

Но в Великобритании сделку неожиданно для Гесса (и почти наверняка для его фюрера) отвергли. Не знаю, был ли острижен-пострижен Гесс, зато посажен точно. А Гитлеру лишь и оставалось объявить руководителя своей партии, соратника друга или уж кем еще был для него Руди, он же Гессик, потерявшим рассудок.

По итогам Нюрнбергского процесса 24 главных нацистских преступника были приговорены к смертной казни, а 118, включая Гесса, - к тюремному заключению. Фото: Gettyimages

Филби держал нас в курсе

Гесс припорхнул в Англию 10 мая. А уже 18.05.1941 начальник советской внешней разведки Фитин ознакомился с "Сообщением из лондонской резидентуры" N 338. В довольно подробной "справке" советский разведчик Ким Филби сообщал подробности о визите наци N 2 на Альбион. Тут и рассказ о переписке Гесса с лордом Гамильтоном, и, что более интригующе, детали допросов посланца Берлина, и детальный список лиц, посетивших Гесса, уже находящегося в заключении. Среди них немало высокопоставленных, в сторону рейха с надеждой поглядывавших.

В последний год войны другой член так называемой Кембриджской пятерки майор контрразведки и дальний королевский родственник сэр Энтони Блант оказался вовлеченным в ту самую круговерть, поднятую Гессом. Сменивший Эдуарда король Георг V, полная противоположность своему старшему брату, не раз посылал Бланта в засекреченные поездки в занятую союзными войсками Германию. Формально смотритель королевских галерей Блант интересовался картинами. Есть и другое объяснение. Сэр Энтони пытался найти переписку высшей британской знати с главарями фашистов. На этом точка: Блант и советская внешняя разведка договорились никогда не затрагивать щекотливую тему. Но, возможно, те поездки и спасли Бланта от ареста...

Нюрнберг разочаровал

Этому источнику не могу не доверять. Отец, командированный в Нюрнберг от "Совинформбюро", рассказывал мне: при оглашении приговора 24 главным нацистским преступникам все в зале, и не только советские, ахнули. Гесса оправдали по двум из четырех пунктов обвинения. Но и тех двух с лихвой хватало для вынесения безусловного приговора о повешении. Гесс получил пожизненное.

Папа рассказывал, что почти за весь процесс Гесс лишь изредка снимал черные очки. Имитировал полное безумие. Однако дал понять, и это, казалось, поняли, что от нацистских идей не отказывается и остается верным фюреру.

Веревка по нему плакала, даже не плакала - рыдала.

Шпандау на семерых

В тюрьме Шпандау в британском секторе Западного Берлина содержались семеро фашистских главарей.

Гесс сразу попытался показать, кто из семерых осужденных в тюрьме хозяин. Каждому присвоили номер - от 1-го до 7-го, который был выведен и на одежде. При первой раздаче Гесс потянулся к комплекту N 1.

Комендант тюрьмы сразу поставил его на место, выдав ему комплект под номером 7. Это вызвало бурную радость сокамерников. Пятеро смертельно ненавидели Гесса, один - жалел, а Рудольф оскорблял всех и каждого. Неудивительно, ибо и на этом нацистском фоне Гесс выглядел настоящей гиеной.

Он отказался работать, орал на охрану. Часто имитировал приступы боли, в которые не верили даже его бывшие сподвижники.

Никто из наци в тюрьме с ее вначале строгими, а потом курортными условиями не умер.

Шестеро вышли на волю, и с 1966 года Гесс оставался единственным фашистским главарем, отбывавшим срок в Шпандау.