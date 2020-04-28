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28 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 138-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

Дата подписания 24 апреля 2020 г.
Опубликован 28 апреля 2020 г.

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 2004, N 45, ст. 4377; 2007, N 31, ст. 4011; 2011, N 30, ст. 4596; 2015, N 18, ст. 2614; 2019, N 18, ст. 2204; N 49, ст. 6973) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в абзаце двадцать третьем слова "уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом государственным учреждением" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, за использованием и обращением драгоценных камней, за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней (далее - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору),";

б) в абзаце двадцать пятом слова "уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом государственным учреждением" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору),";

2) в пункте 1 статьи 6:

а) в абзаце третьем слова ", являются федеральной собственностью и" заменить словами "и являющиеся федеральной собственностью,";

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Хранение ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации в период их использования, в том числе в целях экспонирования, допускается в служебных и производственных зданиях, сооружениях и помещениях, не являющихся федеральной собственностью, при условии, что такие объекты оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и безопасности, обеспечивающими сохранность этих ценностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

в) абзац четвертый считать абзацем пятым;

3) в пункте 4 статьи 121 слова "государственное учреждение, подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти и наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору)";

4) в статье 13:

а) в наименовании слова "государственного учреждения, подведомственного уполномоченному федеральному органу исполнительной власти" заменить словами "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору)";

б) в пункте 1:

в абзаце первом слова "Государственное учреждение, подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти и наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов (далее в настоящей статье - государственное учреждение)," заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору),";

подпункт 3 признать утратившим силу;

в) в абзаце первом пункта 2 слова "государственное учреждение" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору),";

г) в пункте 3 слова "Государственное учреждение" заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору),";

5) в пункте 2 статьи 26:

а) в подпункте 1 слова "уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и подведомственными ему государственными учреждениями" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору), государственным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти,";

б) в подпункте 2 слова "государственными учреждениями, подведомственными" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору), государственным учреждением, подведомственным";

6) в статье 261:

а) в пункте 1 слова "уполномоченного федерального органа исполнительной власти и подведомственных ему государственных учреждений" заменить словами "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору), государственного учреждения, подведомственного уполномоченному федеральному органу исполнительной власти";

б) в пункте 2 слова "уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и подведомственными ему государственными учреждениями" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору), государственным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти";

в) в пункте 5:

в подпункте 2 слова "уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, подведомственные ему государственные учреждения" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору),";

в подпункте 3 слова "уполномоченного федерального органа исполнительной власти" заменить словами "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору),";

г) в пункте 6 слова "уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, подведомственными ему государственными учреждениями" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору),";

д) в абзаце первом пункта 7 слова "уполномоченного федерального органа исполнительной власти, подведомственных ему государственных учреждений (далее - должностные лица)" заменить словами "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору) (далее - должностные лица),".

Президент Российской Федерации В. Путин