Распоряжение главы Республики Карелия от 27 апреля 2020 года № 241-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001) следующие изменения:

пункт 8.3 дополнить абзацами следующего содержания:

"Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, обеспечить:

единовременное нахождение посетителей (потребителей) в торговом объекте, площадь которого свыше 200 кв. метров, из расчета не более одного посетителя (потребителя) на 30 кв. метров общей площади торгового объекта, в случае если общая площадь торгового объекта составляет менее 200 кв. метров - не более одного посетителя (потребителя) на 20 кв. метров, за исключением объектов розничной торговли строительными материалами и изделиями, садово-огородной техникой и инвентарем;

при осуществлении розничной торговли строительными материалами и изделиями, садово-огородной техникой и инвентарем вход и нахождение в объекте розничной торговли только в средствах индивидуальной защиты (масках) при условии единовременного нахождения посетителей (потребителей) в торговом объекте из расчета не более одного посетителя (потребителя)

на 50 кв. метров общей площади торгового объекта, в случае если общая площадь торгового объекта составляет менее 50 кв. метров - не более одного посетителя (потребителя);

при скоплении очереди (во входной, кассовой зоне) организацию ожидания с соблюдением принципа социального дистанцирования 4 метра. Для входной зоны организовывать ожидание на улице.";

пункт 11.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами (и) или непродовольственными товарами первой необходимости, указанными в приложении к настоящему распоряжению, установить время работы объектов розничной торговли с 07:00 до 00:00, за исключением объектов розничной торговли с круглосуточным режимом работы.";

пункте 11.10:

в подпункте 1:

абзац первый после слов "указанные в приложении к настоящему распоряжению," дополнить словами "и объектов розничной торговли, реализующих строительные материалы и изделия, садово-огородную технику и инвентарь, имеющих отдельный вход с улицы,";

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: "Продажа иных групп товаров в торговых организациях, осуществляющих торговлю строительными материалами и изделиями, садово-огородной техникой и инвентарем допускается только в случае, если указанная торговля осуществляется на единых торговых площадях и при условии, что объем общей выручки от продажи строительных материалов и изделий, садово-огородной техники и инвентаря составляет не менее 50 процентов от общего объема выручки.";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего подпункта в части приостановления работы объектов розничной торговли не распространяется на объекты, расположенные в населенных пунктах Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского муниципальных районов, при условии, что площадь торговых объектов составляет не более 200 кв. метров и присутствует отдельный вход с улицы, а также на объекты розничной торговли, реализующие строительные материалы и изделия, садово-огородную технику и инвентарь, имеющие отдельный вход с улицы. Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, обеспечить единовременное нахождение посетителей (потребителей) в торговом объекте из расчета не более одного посетителя (потребителя) на 50 кв. метров общей площади торгового объекта, в случае если общая площадь торгового объекта составляет менее

50 кв. метров - не более одного посетителя (потребителя).";

абзац третий подпункта 3 после слова "Суоярвского" дополнить словами ", Беломорского, Пудожского";

пункт 11.21 изложить в следующей редакции:

"11.21. Разрешить на территории населенных пунктов Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского муниципальных районов работу организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием, при условии проведения учебных занятий, тренингов и курсов для разных профессий, хобби и занятий для личного роста в дистанционной форме обучения либо индивидуальных занятий (тренингов, курсов) при нахождении в помещении не более 2 лиц в средствах индивидуальной защиты (масках) с обязательной периодичной дезинфекцией используемого помещения.";

дополнить пунктом 11.22 следующего содержания:

"11.22. Разрешить на территории Республики Карелия работу организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся подготовкой водителей автотранспортных средств, при условии следующей организации учебного процесса: теоретические занятия проводить в дистанционной форме, практические занятия - при нахождении в салоне учебного транспортного средства не более 2 лиц в средствах индивидуальной защиты (масках) с обязательной периодичной дезинфекцией учебных транспортных средств.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







