Каждый пятый обследованный в Москве медик имеет иммунитет к COVID-19

Роспотребнадзор установил, что иммунитет к коронавирусу нового типа имеет каждый пятый обследованный в Москве медик. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, на сегодняшний день отечественной тест-системой обследовано уже более 3 200 человек. "И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Этот иммунитет приобретенный", - отметила Попова.

Ранее глава ведомства сообщила, что первыми тестировать на антитела к коронавирусу начнут именно медработников.

Тест-система позволяет определить фазу заболевания коронавирусом. Если человек уже переболел, в крови появляется специфический белок - иммуноглобулин G. Он отвечает за долгосрочный иммунитет к COVID-19. Иммуноглобулины М определяются в том случае, если вирус попал в организм совсем недавно.