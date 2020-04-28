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28.04.2020 13:00
Рубрика: Культура

Кинотеатры Америки ищут способ остаться на плаву

Текст: Валерий Кузнецов
Кинотеатры мира закрыты. Их владельцы подсчитывают убытки, их зрители тоскуют в самоизоляции. Но так и сям из-за туч проглядывают слабые лучики надежды. Так, в США, одной из самых пострадавших от пандемии стран, некоторые штаты пытаются ослабить тиски карантина.

Губернатор Техаса, к примеру, разрешил открыть кинотеатры и торговые центры в своем штате уже 1 мая - правда, с заполняемостью залов не более 25-30 процентов. Но столкнулся с новой неожиданной проблемой: как утверждают владельцы крупнейших киносетей штата, в кинотеатрах пока… нечего показывать. Нет новых фильмов, готовых к премьерным показам. Многие кинопроизводящие компании, понимая сложность, ситуации, выпустили свои новинки сразу в системе VOD - "Видео по запросу". Так произошло, к примеру, с комедией Пита Дэвидсона "Король Стейтен-айленда". И первая премьера крупного блокбастера намечена только на 17 июля - это будет фильм Кристофера Нолана "Довод" о том, как путешественник во времени пытался предотвратить третью Мировую войну.

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"Безопасное открытие кинотеатров - это очень сложный процесс. Он включает в себя бесчисленное множество совершенно новых для нас процедур и нового оборудования, которое еще требует освоения, - сказал журналистам представитель киносети "Аламо". - Мы не можем это сделать в обстановке спешки. Все должны быть уверены, что когда мы снова откроемся, будет обеспечена максимальная безопасность и для наших сотрудников и для зрителей. Мы с нетерпением ждем момента, когда снова всех вас увидим".

В еще более трудном положении владельцы небольших кинотеатров. Так как все сенсационные премьеры года перенесены на неопределенный срок, даже в случае скорого открытия кинозалов им придется довольствоваться старыми запасами фильмов, за показы которых придется установить более низкие цены на билеты.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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