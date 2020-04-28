За последние годы в России появилось много форм развития инноваций. Однако остаются сферы, которым не хватает поддержки, поэтому кластерную политику необходимо перезапустить на федеральном уровне. К такому выводу пришли участники экспертного семинара "Глобальные и российские тренды развития кластеров" в НИУ "Высшая школа экономики".

Слово кластер прочно ассоциируется с промышленностью или ИТ-компаниями. Однако в последние годы сформировались кластеры и в других индустриях - туристические, научно-образовательные, медицинские, сельскохозяйственные и кластеры в сфере креативных индустрий.

В конце прошлого года в Брянской области завершили первую очередь территориального туристического кластера "Хрустальный город". Он был сформирован на базе завода по производству хрусталя. В кластер также вошли Музей хрусталя, храм-памятник "Неопалимая Купина" и другие объекты. В минпромторге создание туристических продуктов на основе народно-художественных промыслов назвали задачей "на перекрестке искусств, культуры, бизнеса и технологий". Еще один туристический кластер появится в Кронштадте. Проект предусматривает реконструкцию фортов в акватории Финского залива, создание лагеря героев, марин для яхт, океанариума и канатной дороги от острова Котлин до форта "Александр I".

Развиваются, конечно, не только туристические кластеры. В Башкирии, например, предложили создать кластер производителей льна и масличных культур, а под Челябинском - кластер по искусственному интеллекту. В Сахалинской области должен появиться Тихоокеанский международный медицинский кластер.

Базовые принципы российской кластерной политики были сформированы больше десяти лет назад. В 2010 году минэкономразвития начало предоставлять регионам субсидии на создание и функционирование центров кластерного развития. На поддержку могли рассчитывать новые и развивающиеся отрасли - ИКТ, биотехнологии, новых материалов и др.

В 2012 году ведомство выбрало 25 инновационно-территориальных кластеров, позже их перечень был расширен до 27. За 2013-2015 годы суммарный объем субсидий составил более 5 миллиардов рублей. В 2016 году стартовала программа поддержки 12 инновационных кластеров-лидеров.

Минпромторг запустил свою программу поддержки промышленных кластеров в 2015 году. Субсидии направляются на поддержку традиционных отраслей промышленного производства - аэрокосмической, автомобильной, атомной и др. Сейчас в регионах создано 49 промкластеров. С 2016 по 2018 год минпромторг одобрил поддержку 24 проектов, до 2021 года объем субсидий составит 5,9 миллиарда рублей.

На карте Российской кластерной обсерватории сегодня представлено 118 кластеров, в которые входит 4 тысячи предприятий

Всего на карте Российской кластерной обсерватории сегодня представлено 118 кластеров. В них входят 4000 организаций и 1,5 миллиона работников.

Как отметил на семинаре первый проректор, директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, за последние годы появилось много новых форматов кооперации, направленных, в числе прочего, на достижение национальных целей. То есть создание инновационных и научно-технологических, научно-образовательных центров, лидирующих исследовательских центров и др. Для таких структур была создана нормативная база, а в регионах стартовали реальные проекты. Сейчас же, по словам Гохберга, назрела необходимость системного критического обзора этих форм.

- Пока нет понимания, как все эти формы соотносятся друг с другом, какое место они занимают в экосистеме инноваций. Дополняют ли они друг друга или дублируют, как взаимодействуют между собой - на эти вопросы предстоит ответить, - отметил Леонид Гохберг.

Необходимость выявления лучших практик и анализа успешности тех или иных инициатив связана еще и с тем, что сами регионы независимо от федерального центра стремятся выстроить цепочки кооперации между наукой, университетами и реальным сектором экономики. Директор департамента стратегического развития, мониторинга и оценки минобрнауки Тимур Броницкий отметил явный запрос со стороны регионов на больший объем полномочий в научно-технической сфере. Вместе с тем, по его словам, не все регионы готовы принять на себя более полную ответственность за результаты.

Минпромторг планирует пересмотреть программу поддержки промышленных кластеров под выпуск продукции, востребованной в рамках реализации национальных проектов. Как рассказал на семинаре директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Виталий Хоценко, спрос на такую продукцию оценивается в 6,2 триллиона рублей, из них российская промышленность сейчас может выпустить продукции на 3,2 триллиона.

По словам Леонида Гохберга, в последнее время госполитика в сфере кластеров значительно сузилась. Наиболее живой повесткой он назвал промышленные кластеры, индустриальные парки и технопарки - эти формы подкреплены инструментами поддержки на федеральном и региональном уровнях. Другие же форматы поддержки необходимо пересмотреть. Причем речь, как подчеркнул эксперт, идет не только о финансировании.

- Формы поддержки могут быть мягкие, например, предоставление инфраструктурных возможностей, обучение и консультирование, страхование рисков для бизнеса, связанных с инновациями, налоговые льготы, - рассказал Леонид Гохберг. - Есть инструмент, не получивший развития в России, - инновационный ваучер. Он позволяет компаниям-участникам кластера получать инжиниринговые, консультационные, правовые и другие услуги. Необходимо тщательно подбирать и правильно выстраивать инструментарий поддержки для каждого типа кластеров.

В целом, по словам экспертов, кластерная политика должна опираться на "умную специализацию" регионов. То есть поддержку должны получать наиболее эффективные отрасли с учетом их специфики и потенциала, необходимой инфраструктуры, наличия квалифицированных кадров. Также необходима большая согласованность между разными ведомствами. Создание кластера предполагает строительство жилья, дорог, объектов социальной инфраструктуры. Сейчас все эти цели прописаны в разных нацпроектах.