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28.04.2020 12:24
Рубрика: Культура

Клип "Skibidi" стал самым просматриваемым российским видео на YouTube

Текст: Наталья Лебедева
Питерская рейв-группа Little Big установила новый рекорд - ее клип на суперхит "Skibidi" стал самым просматриваемым российским видеороликом на YouTube. Чуть меньше, чем за два года видео набрало более 400 миллионов просмотров и получило почти 3,5 миллиона лайков.

"Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал", - отреагировал на новость в своем Instagram фронтмен группы Илья Прусикин.

Фото: iStock
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Кстати, именно он придумал нехитрые движения для этого клипа, которые вслед за музыкантами стал повторять весь мир, подпевая: "Skibidi wap-pa-pa".

Флешмоб #skibidichallenge в буквальном смысле стал вирусным. Только в Instagram более 30 тысяч видео с этим хештегом.

Кстати

Клип "Skibidi" стал победителем в категории "Хайп года" ("Hype van het jaar") премии Ketnet (Бельгия) и удостоился премии "Чартова дюжина" в категории "Лучший клип". Также он был номинирован на "ZD Awards-2018" в категориях "Тренд года" и "Хайп года" и премию "Муз-ТВ" в категориях "Лучшее видео" и "Лучшая песня на иностранном языке".

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