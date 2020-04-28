Клип "Skibidi" стал самым просматриваемым российским видео на YouTube

Питерская рейв-группа Little Big установила новый рекорд - ее клип на суперхит "Skibidi" стал самым просматриваемым российским видеороликом на YouTube. Чуть меньше, чем за два года видео набрало более 400 миллионов просмотров и получило почти 3,5 миллиона лайков.

"Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал", - отреагировал на новость в своем Instagram фронтмен группы Илья Прусикин.

Кстати, именно он придумал нехитрые движения для этого клипа, которые вслед за музыкантами стал повторять весь мир, подпевая: "Skibidi wap-pa-pa".

Флешмоб #skibidichallenge в буквальном смысле стал вирусным. Только в Instagram более 30 тысяч видео с этим хештегом.

Кстати

Клип "Skibidi" стал победителем в категории "Хайп года" ("Hype van het jaar") премии Ketnet (Бельгия) и удостоился премии "Чартова дюжина" в категории "Лучший клип". Также он был номинирован на "ZD Awards-2018" в категориях "Тренд года" и "Хайп года" и премию "Муз-ТВ" в категориях "Лучшее видео" и "Лучшая песня на иностранном языке".