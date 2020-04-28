Концепция SmartGrid выгодна и производителям, и потребителям энергии

Перспективные рыночные направления в электроэнергетике связаны сегодня с развитием интернета энергии. В разработанной Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, которую недавно представило к обсуждению Минэкономразвития РФ, одна из целевых задач - повышение энергоэффективности.

Для этого в отраслях экономики предстоит обеспечить планомерную замену используемых сейчас технологий с невысоким КПД на более эффективные . А также снизить потери энергии при передаче, повысить эффективность ее использования и учета у потребителей с последующим снижением затрат на энергию для домохозяйств и предприятий. В перечне задач также обозначено создание интеллектуальных тепловых, электрических и газовых сетей нового поколения, включая возможности аккумулирования энергии, управления спросом и широкого внедрения автоматического "погодозависимого" потребления.

Технологической основой достижения всех этих целей должна стать технология "умных" сетей (SmartGrid), или интернет энергии. Как пояснил старший преподаватель кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ Роман Горбунов, у интернета энергии тот же принцип работы, как у Сети интернет. Один Wi-Fi-роутер подключен к сети, к нему приходят данные, и роутер распространяет их по компьютерам. Здесь точно такая же система, потоки энергии поступают через энергороутер, он распределяет ее между пользователями. Участниками интернета энергии могут быть обладатели любого оборудования, которое производит, накапливает или потребляет электроэнергию, а также компании, оказывающие владельцам электроэнергетического оборудования услуги.

Как рассказали в вузе, такая инновационная система восприимчива для присоединения генерирующих устройств и другого оборудования, а ее конфигурация четко не определена. С одной стороны, это усложняет управление, с другой - сама децентрализованная система, сформированная из множества отдельных генерирующих устройств и потребителей, легко может менять их функционал и назначение. Например, превращая аккумулятор электромобиля из потребляющего устройства в накопительное. Главным условием надежной работы становится устойчивая и согласованная работа всего энергопреобразующего оборудования локальной энергосистемы, а также обеспечение надлежащего качества электроэнергии.

В сфере "умных" энергетических сетей запущены 7 пилотных проектов, еще 25 проектов планируется разработать к 2024 году

Координация инновационных разработок в этой сфере ведется на базе ведомственного проекта "Единая техническая политика - надежность электроснабжения". В его рамках уже используется 7 пилотных проектов с применением аналитических продуктов для прогнозирования, выявления, анализа и оценки рисков аварий на объектах, внедрения дистанционного управления электроэнергетическим оборудованием. К 2024 году планируется разработать еще 25 пилотных проектов в различных отраслевых компаниях.

Сегодня реализуется два проекта, "заточенных" под внедрение новых типов управления на базе цифровых технологий. Один из них представлен "МРСК Юга" (ГК "Россети"). Результатом станет создание цифровой модели электрической сети и точек поставки электроэнергии для одного из районов электрических сетей (Сальский РЭС). Как рассказал гендиректор "МРСК Юга" Борис Эбзеев, глобальная цифровая модель сети позволит не только достоверно и оперативно оценивать показатели надежности в отношении потребителей, но и сделает эффективнее процессы оперативно-технологического и ситуационного управления в энергосистемах.

600 миллиардов долларов составит мировой рынок умной распределенной энергетики к 2028 году

В рамках еще одного "пилота", внедряемого совместно "Системным оператором ЕЭС" и "РусГидро", было введено в действие цифровое дистанционное управление графиками нагрузки десяти ГЭС из диспетчерских центров. Как отметила замдиректора департамента оперативного контроля в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева, эти "пилоты" являются реальными практическими шагами по цифровой трансформации электроэнергетики. "Энергокомпании продемонстрировали взвешенный подход к выбору технических решений и оценке их технико-экономических характеристик. Мы, со своей стороны, ориентируем компании не ограничиваться автоматизацией процессов, а видеть потенциал для дальнейшего развития полученных результатов в целях изменения как самих процессов, так и цифровизации внутриотраслевых взаимодействий", - подчеркнула она.

В переходе к умной энергетике заинтересованы не только разработчики, но и потребители, считает руководитель программ РВК, председатель технического комитета "Киберфизические системы" Никита Уткин. "В долгосрочной перспективе это снизит затраты на электроэнергию, повысит гибкость и эффективность использования энергоресурсов", - уточнил он.

По данным NavigantResearch, к 2028 году годовой ввод мощностей распределенных источников энергии достигнет 350 ГВт. Более широкое внедрение "умных" сетей поможет снизить стоимость киловатта, повысить эффективность энергоснабжения, улучшить транспортировку ресурсов и уменьшить нагрузку на окружающую среду.