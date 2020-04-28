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28.04.2020 17:53
Рубрика: Общество

Контактные линзы смогут контролировать уровень сахара в крови

Текст: Яков Васильев

Ученые Стэндфордского университета разработали и тестируют новые контактные линзы, которые помогут не только сделать зрение хорошим, но и будут контролировать уровень сахара в крови. Исследование опубликовано в Science Advances.

Также линзы будут лечить от глазных заболеваний, связанных с диабетом, с помощью них можно будет доставить необходимые лекарства.

Фото: Neville Wootton/flickr.com
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Интеллектуальная контактная линза содержит в себе микроконтроллер толщиной около 0,2 миллиметра. В дальнейшем его планируют уменьшить до 0,15 миллиметра. Медики говорят, что разработка будет толще обычной контактной линзы, но на удобстве их ношения это не скажется.

Химические вещества в линзе будут связываться с глюкозой и вызывать изменения электрического тока, пропорциональное количеству глюкозы.

Один из авторов исследования, южнокорейский профессор, приглашенный в Стэндфордский университет, Сей Кван Хан говорит, что линзы уже успешно испытали на кроликах. Однако он добавил: то, что успешно сработало на животных, не всегда дает такой же эффект на людях.

- Одна из самых больших проблем при таком мониторинге уровня глюкозы заключается в том, что люди с диабетом должны с осторожностью пользоваться контактными линзами, потому что инфекции и травмы могут серьезно сказаться на их здоровье, - сказал профессор.

Клинически испытания интеллектуальных линз на людях планируют начать в 2021 году. Если они пройдут успешно, то в продажу такие линзы могут поступить уже к 2023 году.

Общество Здоровье Общество Наука

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