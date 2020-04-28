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28.04.2020 20:53
Рубрика: Власть

Коронавирус выявили у 2,5 тысячи военных и гражданских сотрудников ВС

Текст: Юрий Гаврилов

В специальном бюллетене, размещенном на сайте Минобороны РФ, обнародованы последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах по состоянию на 28 апреля. Согласно этой статистике, в результате тестирования с начала марта число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в войсках, учреждениях и вузах ведомства превысило 2,5 тысячи человек.

Фото: РИА Новости
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В бюллетене сказано, что из 960 военнослужащих Вооруженных сил, чьи тесты оказались положительными, 327 госпитализированы, 217 помещены в изоляторы по месту службы, а еще 480 лечатся на дому. В тяжелом состоянии находятся два человека, один из них - на искусственной вентиляции легких. Состояние 11 пациентов врачи оценивают как средней тяжести. У остальных коронавирус протекает бессимптомно.

Вот последние данные по военным вузам. Там опасная инфекция выявлена у 1041 человека. Около тысячи из них помещены на лечение в госпитали, санчасти и гражданские клиники. Из бюллетеня следует, что болезнь у них протекает без симптоматических проявлений.

Число инфицированных воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны достигло 277 человек, а среди гражданского персонала Вооруженных сил - 259. Сообщается, что все они получают необходимую медицинскую помощь по месту жительства, в специализированных клиниках, изоляторах и военных домах отдыха.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Распространение коронавируса COVID-19

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