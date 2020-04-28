КС РФ поручил доработать порядок взыскания судебных расходов

Судебные расходы нельзя возложить на обвиняемого по уголовному делу, если в ходе разбирательства деяние было декриминализовано. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, разбирая дело о побоях.

Александр Музыка из Иркутской области в 2015 году был признан виновным по статье 116 УК РФ, приговорен к штрафу и освобожден от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы. Однако в пользу потерпевшей суд взыскал с него процессуальные издержки - 20 тысяч рублей. Музыка не согласился с таким решением, а женщина - с размером выплаты, так как она хотела получить с обидчика 75 тысяч рублей, потраченные на адвоката. Обратившись в суд общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства, потерпевшая добилась удовлетворения своих требований в полном объеме. Однако пока длился судебный процесс, статья 116 УК РФ была декриминализована, то есть побои перестали считаться уголовным преступлением.

По мнению заявителя, такой подход нарушает его конституционное право на судебную защиту и прямо противоречит статье 19 Основного Закона страны. Кроме того, новое решение суда ухудшило положение Александра Музыки, который сам же обжаловал предыдущее.

- Данная позиция ставит лицо, в отношении которого так и не был постановлен обвинительный приговор, в неравное положение по сравнению с осужденными, с которых те же самые судебные издержки взыскиваются по правилам УПК РФ, - указал он в обращении в КС РФ. - При этом в отношении осужденных используются иные приемы оценки размера, подлежащего возмещению, в том числе применяются принципы разумности и справедливости, в то время как в рамках гражданского производства суд связан прямым указанием о полном возмещении вреда.

Изучив материалы дела, КС вынес постановление на основании собственных решений прошлых лет. Статьи 15 и 1064 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой "они не обеспечивают надлежащего уровня правовой определенности применительно к возмещению в разумных пределах необходимых расходов, понесенных потерпевшим на оплату услуг представителя по уголовному делу, прекращенному за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией деяния".

Пока длился судебный процесс, статья 116 УК РФ была декриминализована

Уголовно-Процессуальный кодекс РФ, без учета положений которого дело Александра Музыки не может быть рассмотрено, устанавливает правила взыскания судебных издержек с одной или обеих сторон судебного процесса, но только в тех случаях, когда решение состоялось. Подсудимый может быть осужден или оправдан, или же дело закончено примирением сторон - и это надлежащим образом зафиксировано. А в случае Музыки нанесение побоев перестало быть преступлением, и "уголовно-процессуальное законодательство не содержит специальных предписаний о порядке взыскания (или возмещения) указанных расходов", установил КС РФ.

На этом основании федеральному законодателю поручено внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения. После этого дело Александра Музыки подлежит пересмотру.