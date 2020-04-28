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28.04.2020 17:13
Рубрика: Власть

Лавров: Мы не одобряем заявление Хафтара о переходе власти в Ливии

Текст: Константин Волков
Москва не одобряет заявления главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара о том, что власть в Ливии переходит к его армии. Об этом заявил 28 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как отметил министр, "мы не одобряли недавнее заявление господина премьер-министра Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, который отказывался разговаривать с фельдмаршалом Хафтаром, и мы не одобряем заявление о том, что теперь фельдмаршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу".

Фото: РИА Новости
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По словам Лаврова, ситуация в Ливии демонстрирует настоятельную необходимость срочного назначения постоянного спецпредставителя генсека ООН по Ливии. "Позиция специального представителя генерального секретаря ООН по ливийскому урегулированию остается вакантной уже не один месяц, - подчеркнул министр. - Гасан Саляме, который вложил много усилий в выполнение своего мандата, но, к сожалению, эти усилия не увенчались успехом, ушел в отставку и уже почти два месяца пост остается вакантным. Я считаю, что для генерального секретаря ООН господина Гуттереша абсолютно необходимо в самое ближайшее время назначить нового специального представителя".

Также Лавров отметил, что "по общему убеждению, это должен быть представитель африканского региона... И такие кандидаты есть, мы их хорошо знаем, это опытные люди, пользуются авторитетом".

Фото: AP Photo
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При этом "сами ливийцы должны найти общеприемлемые для них подходы к выстраиванию диалога сначала, а затем и к обустройству своего нового государства", подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров считает, что у России нет каких-то особых рычагов давления на маршала Хафтара. "Я бы не говорил здесь о каких-то рычагах давления, которые есть у России, - подчеркнул он. - У нас есть контакты со всеми без исключения действующими лицами ливийского конфликта: это и генерал, маршал Хафтар и председатель президентского совета Саррадж и глава парламента в Тобруке Агила Салех и другие деятели, в том числе, руководство государственного совета, там много структур было создано в соответствии с соглашением, заключенном в Схирате в декабре 2015 года".

Схиратские соглашения, подписанные в 2015 году в Марокко, позволили создать в Ливии Правительство национального согласия (ПНС). Однако 27 апреля 2020 года маршал Хафтар заявил, что выходит из политических соглашений, на основании которых было создано ПНС.

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