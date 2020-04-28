Новости

Какие автоподставы могут ждать водителей в период пандемии 18:01
В Челябинске вскрыли миллионные хищения при строительстве шорт-трека 18:00
Названы самые убыточные фильмы 2019 года 17:59
"Патриот" для Кубы. УАЗ отправил на Остров свободы 50 внедорожников 17:54
Контактные линзы смогут контролировать уровень сахара в крови 17:53
На Урале отдали под суд депутата, застрелившего жену на глазах детей 17:49
В Чечне стационар онкодиспансера закрыли из-за коронавируса 17:42
В Петербурге начались онлайн-продажи машин с доставкой на дом 17:38
В Сочи 21 черноморский пляж удостоен "Голубого флага" 17:37
В Петербурге задержали мошенников, торговавших БАДами 17:36
В Самарской области министр промышленности лишился поста 17:33
Глава МЧС утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года 17:33
Лавров: У ЕС нет доказательств "дезинформации" со стороны РФ по коронавирусу 17:32
"Тройка" стала парковочным ключом для трети пользователей парковок Москвы 17:30
Очагами COVID-19 в больницах Екатеринбурга заинтересовалась прокуратура 17:25
Сбербанк запускает маркетплейс для купли-продажи машин с доставкой 17:20
Военные химики продезинфицировали строящийся медцентр в Калининграде 17:20
Глава Volkswagen признал отставание от Tesla 17:19
Врач рассказал, что чувствует инфицированный коронавирусом 17:15
Лавров: Мы не одобряем заявление Хафтара о переходе власти в Ливии 17:13
Лавров призвал запустить механизм БРИКС для создания вакцины от COVID-19 17:05
В Киргизии отменили массовые мероприятия в честь 75-летия Победы 16:56
В Госдуму внесены поправки о запрете передачи долгов россиян коллекторам 16:51
Болгария планирует открыть летний туристический сезон с 1 июля 16:47
В регионах могут создать комиссии по выдаче разрешений на временное проживание 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
28.04.2020 17:05
Рубрика: В мире

Лавров призвал запустить механизм БРИКС для создания вакцины от COVID-19

Текст: Константин Волков

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал срочно запустить механизм БРИКС по разработке и выпуску вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел БРИКС.

Путин поручил представить план-график разработки вакцин от коронавируса

Ранее задача начать совместные разработки вакцин, в том числе и против коронавирусных инфекций, была поставлена в декларации саммита БРИКС в Уфе, состоявшегося в 2015 году. А в 2018 году на саммите в Йоханнесбурге была достигнута договоренность по созданию пятистороннего механизма для этой цели.

"Сегодня мы проанализировали ситуацию и приняли решение подчеркнуть необходимость скорейшего воплощения в жизнь этой договоренности, скорейшего создания такого механизма, потому что пока он еще не начал функционировать", - отметил Лавров.

В мире Правительство МИД Международные организации БРИКС Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Видео: Выступление Владимира Путина на совещании по коронавирусу
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников