Лавров призвал запустить механизм БРИКС для создания вакцины от COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал срочно запустить механизм БРИКС по разработке и выпуску вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел БРИКС.

Ранее задача начать совместные разработки вакцин, в том числе и против коронавирусных инфекций, была поставлена в декларации саммита БРИКС в Уфе, состоявшегося в 2015 году. А в 2018 году на саммите в Йоханнесбурге была достигнута договоренность по созданию пятистороннего механизма для этой цели.

"Сегодня мы проанализировали ситуацию и приняли решение подчеркнуть необходимость скорейшего воплощения в жизнь этой договоренности, скорейшего создания такого механизма, потому что пока он еще не начал функционировать", - отметил Лавров.