Лавров: У ЕС нет доказательств "дезинформации" со стороны РФ по коронавирусу

Евросоюз так и не предоставил ни единого факта касательно якобы имевших место случаев дезинформации со стороны России по коронавирусу. Об этом заявил 28 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после неформальной встречи глав МИД стран БРИКС в формате видеоконференции.

Имеются в виду периодически публикуемые доклады внешнеполитической службы Евросоюза, в которых публикации СМИ разных стран оцениваются как намеренная дезинформация.

"Что касается заявлений европейской внешнеполитической службы, заявлений такого толка - о дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, мне даже комментировать это не вполне корректно, потому что ни единого факта, который подтверждал бы такие утверждения, нам предъявлено не было", подчеркнул Лавров.

По его словам, "мы уже привыкли, что наши западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".