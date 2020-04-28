Новости

Какие автоподставы могут ждать водителей в период пандемии 18:01
В Челябинске вскрыли миллионные хищения при строительстве шорт-трека 18:00
Названы самые убыточные фильмы 2019 года 17:59
"Патриот" для Кубы. УАЗ отправил на Остров свободы 50 внедорожников 17:54
Контактные линзы смогут контролировать уровень сахара в крови 17:53
На Урале отдали под суд депутата, застрелившего жену на глазах детей 17:49
В Чечне стационар онкодиспансера закрыли из-за коронавируса 17:42
В Петербурге начались онлайн-продажи машин с доставкой на дом 17:38
В Сочи 21 черноморский пляж удостоен "Голубого флага" 17:37
В Петербурге задержали мошенников, торговавших БАДами 17:36
В Самарской области министр промышленности лишился поста 17:33
Глава МЧС утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года 17:33
Лавров: У ЕС нет доказательств "дезинформации" со стороны РФ по коронавирусу 17:32
"Тройка" стала парковочным ключом для трети пользователей парковок Москвы 17:30
Очагами COVID-19 в больницах Екатеринбурга заинтересовалась прокуратура 17:25
Сбербанк запускает маркетплейс для купли-продажи машин с доставкой 17:20
Военные химики продезинфицировали строящийся медцентр в Калининграде 17:20
Глава Volkswagen признал отставание от Tesla 17:19
Врач рассказал, что чувствует инфицированный коронавирусом 17:15
Лавров: Мы не одобряем заявление Хафтара о переходе власти в Ливии 17:13
Лавров призвал запустить механизм БРИКС для создания вакцины от COVID-19 17:05
В Киргизии отменили массовые мероприятия в честь 75-летия Победы 16:56
В Госдуму внесены поправки о запрете передачи долгов россиян коллекторам 16:51
Болгария планирует открыть летний туристический сезон с 1 июля 16:47
В регионах могут создать комиссии по выдаче разрешений на временное проживание 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
28.04.2020 17:32
Рубрика: Власть

Лавров: У ЕС нет доказательств "дезинформации" со стороны РФ по коронавирусу

Текст: Константин Волков
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Евросоюз так и не предоставил ни единого факта касательно якобы имевших место случаев дезинформации со стороны России по коронавирусу. Об этом заявил 28 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после неформальной встречи глав МИД стран БРИКС в формате видеоконференции.

Косачев отреагировал на дезинформацию в западных СМИ о ситуации с COVID-19
В МИД РФ ответили на обвинения ЕС в "дезинформации" о коронавирусе

Имеются в виду периодически публикуемые доклады внешнеполитической службы Евросоюза, в которых публикации СМИ разных стран оцениваются как намеренная дезинформация.

"Что касается заявлений европейской внешнеполитической службы, заявлений такого толка - о дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, мне даже комментировать это не вполне корректно, потому что ни единого факта, который подтверждал бы такие утверждения, нам предъявлено не было", подчеркнул Лавров.

По его словам, "мы уже привыкли, что наши западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации Европейский союз Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Видео: Выступление Владимира Путина на совещании по коронавирусу
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции