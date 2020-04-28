Мадуро назначил брата Уго Чавеса главой нефтегазовой компании

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил на должность руководителя государственной нефтегазовой компании PDVSA Асдурбаля Хосе Чавеса Хименеса - двоюродного брата покойного президента страны Уго Чавеса. Приказ об этом опубликован в официальной газете Боливарианской Республики.

На должность министра нефтяной промышленности Венесуэлы назначен Тарек эль-Айссами, занимавший в последние годы посты вице-президента по вопросам экономики и финансов, министра промышленности и национального производства, пишет ТАСС. Ему поручено обеспечить национальную энергетическую безопасность и защиту промышленности от внешней и внутренней агрессии, влияющей на производство и сбыт нефти.

PDVSA имеет около 50 дочерних компаний и располагает 15 офисами по всему миру. На фоне политического кризиса в Венесуэле Вашингтон ужесточил санкции против этой страны, а в начале 2019 года под ограничения подпала и PDVSA. США заявили о заморозке активов компании на семь миллиардов долларов.