Почта Mail.ru запустила планировщик дел

Почта Mail.ru запускает сервис для планирования своих задач - с помощью Todo.Mail.ru можно составить список дел и расставить приоритеты.

Согласно данным hi-tech.mail.ru, 62% пользователей используют смартфон как основной инструмент для удаленной работы. Новым сервисом можно пользоваться как в мобильной, так и в десктопной версии. При этом разные устройства синхронизируются.

В компании отмечают, что "планировщик" работает и без подключения к интернету. Им можно пользоваться в почте - кнопка "Задачи" в боковом меню рядом с календарем. Быстрый доступ есть и в приложении почты для Android, на iOS он появится позже.