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28.04.2020 13:15
Рубрика: Культура

Малый театр в мае покажет онлайн девять спектаклей

Текст: Варвара Карпеева
Малый театр объявил новое расписание своих трансляций: в мае он покажет девять репертуарных спектаклей онлайн.
Спектакль "Бешеные деньги" Фото: предоставлено Малым театром Спектакль "Бешеные деньги" Фото: предоставлено Малым театром
Спектакль "Бешеные деньги" Фото: предоставлено Малым театром

"Женитьба", "Волки и овцы", "Пиковая дама", "Снежная королева", "Бешеные деньги", "Восемь любящих женщин", "Сердце не камень", "Ревизор", концерт "Письма с фронта" - девять репертуарных спектаклей будут доступны на Youtube-канале театра.

Фото: youtube.com/Little Big
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1 мая покажут гоголевскую "Женитьбу" в постановке художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Играют Людмила Полякова, Ирина Муравьева, Валерий Афанасьев, Александр Вершинин и другие. Главные роли - Подколесина и Агафьи Тихоновны - в спектакле исполнят молодые актеры Григорий Скряпкин и Карина Саханенко.

5 мая - "Волки и овцы". Эта пьеса Александра Островского во все времена была своеобразной визитной карточкой Малого театра и выдержала немалое количество постановок, в которых блистали лучшие артисты труппы. Онлайн зрителям покажут спектакль режиссера Виталия Иванова, успевший пройти большую проверку временем: все 25 лет со дня премьеры эта "Женитьба" всегда идет при полном зале.

9 мая к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - концерт "Письма с фронта". Артисты театра читают фронтовые письма-треугольники - документальные свидетельства войны. Под оркестр прозвучат и песни военной поры, и стихи поэтов-фронтовиков: Эдуарда Асадова, Константина Симонова, Иосифа Уткина и многих других.

15 мая - "Пиковая дама" глазами Андрея Житинкина. В роли Графини на сцене Малого театра - неподражаемая актриса Театра Сатиры Вера Васильева.

16 мая - "Снежная королева" для детей. Один из самых любимых зрителями детских праздников Москвы, спектакль-рекордсмен: постановка Виталия Иванова в Малом театре прошла уже более тысячи раз.

19 мая - "Бешеные деньги", пережившие не один финансовый кризис: спектакль в репертуаре с мая 1998 года. Островский в режиссуре Виталия Иванова.

Спектакль "Восемь любящих женщин" Фото: предоставлено Малым театром

22 мая - "Восемь любящих женщин". Детективную историю Робера Тома рассказывают режиссер Владимир Бейлис и ведущие актрисы Малого театра. Действие происходит в отрезанной от внешнего мира усадьбы, где восемь женщин готовятся встретить Рождество…

Фото: wikipedia.org
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26 мая - "Сердце не камень". Островский в режиссуре Владимира Драгунова. Василий Бочкарёв в образе купца Каркунова, решающего, кому оставить свое нешуточное состояние: молодой жене, ленивому племяннику или же бедным, чтобы ежедневно поминали его в молитвах?.. Спектакль удостоен пяти наградных "Золотых дипломов" международного театрального форума "Золотой Витязь": Василию Бочкарёву за роль Потапа Потапыча Каркунова; Глебу Подгородинскому за роль Константина Лукича Каркунова; Владимиру Дубровскому за роль Исая Данилыча Халымова; художнику по костюмам Оксане Ярмольник и художнику-постановщику Марии Рыбасовой за лучшую сценографию.

29 мая - "Ревизор". Постановка Юрия Соломина и Василия Федорова. В роли Городничего - Виктор Низовой. Премьера состоялась в октябре 2006 года.

Все вечерние трансляции начнутся в 19:00, детский спектакль "Снежная королева" - в 14:00. Показ каждого спектакля будет доступен в течение 24 часов.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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