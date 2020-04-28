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27.04.2020 20:53
Рубрика: Власть

Школа вернется в форму

Валентина Матвиенко: Перехода на постоянное дистанционное обучение не будет
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко успокоила школьников и их родителей: вопрос о введении дистанционного образования в качестве основной формы не стоит в повестке дня.
Валентина Матвиенко: Живую школу, живой университет, общение с учителем или преподавателем ничто никогда не заменит. Фото: Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко: Живую школу, живой университет, общение с учителем или преподавателем ничто никогда не заменит. Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Валентина Матвиенко: Живую школу, живой университет, общение с учителем или преподавателем ничто никогда не заменит. Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Практически с момента введения дистанционного образования в российских школах из-за угрозы распространения коронавируса родительские чаты бурлят от беспокойства. В интернете даже появилась петиция с требованием не допустить ухода школ в онлайн на постоянной основе. Не добавил уверенности и недавний опрос об отношении к дистанционному обучению, проведенный среди школьников и родителей Институтом возрастной физиологии Российской академии образования. В анкетах отсутствовал вариант негативного ответа.

Фото: Сергей Михеев
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Дистанционная учеба - это трудно и для школьников, и для учителей, и для родителей, поэтому несложно понять столь эмоциональное отношение к предмету, отметила глава Совфеда в ходе онлайн-брифинга в понедельник. Драматизировать ситуацию нет оснований, заявила Валентина Матвиенко. "Эта тема вообще не обсуждается. Заменить общее стационарное образование дистанционным обучением - поверьте, это невозможно, недопустимо, и никто подобных решений не планирует принимать", - сказала она.

"Живую школу, живой университет, общение с учителем или преподавателем - я многократно об этом говорила - ничто никогда не заменит", - подчеркнула спикер. Очное обучение - это важный базовый принцип российской школы, считает она, причем не только с точки зрения качества и эффективности обучения, но и для социализации детей и молодежи.

Другое дело - когда "дистанционка" вводится вынужденно, чтобы не прерывать обучение в особых обстоятельствах, как, например, сейчас. Последние недели показали, что система образования оказалась неготовой к переводу всей страны на обучение через интернет. "Поэтому обсуждается, как сделать так, чтобы на случай чего дистанционное образование работало без сбоев, эффективно, чтобы учителя и преподаватели были подготовлены к такому формату", - пояснила глава Совфеда.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Она также призвала всех, кто проводит исследования, "очень осторожно задавать вопросы гражданам". "Потому что любой непрофессионально заданный вопрос - он встречается с беспокойством, люди начинают переживать и воспринимать это как данность, как принятое решение. Этого делать нельзя", - уверена Матвиенко.

"Еще раз подчеркну - мы не должны отказываться от всего нового и возможностей, которые дает дистанционное образование, но только в тех случаях, когда это уместно, когда это дополняет качественное и эффективное обычное образование", - добавила она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Законодательная власть Совет Федерации

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