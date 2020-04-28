Во вторник на заседании президиума генсовета "Единой России" обсуждались меры по поддержке россиян в условиях распространения COVID-19. Важные для партии направления работы - помощь инвалидам, медикам, пенсионерам, школьникам, подчеркнул Медведев. Сейчас по всей стране работает более 8 тысяч волонтеров от партии. Они помогают в доставке продуктов, организуют транспорт для медиков, покупку компьютеров для школьников, обучающихся сейчас дистанционно. По словам Медведева, в этой работе задействованы и депутаты всех уровней от "Единой России". Они приобретают для лечебных учреждений средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы и аппараты ИВЛ, жертвуют средства на покупку продуктовых наборов для нуждающихся граждан, предоставляют врачам и волонтерам автомобили, покупают для детей гаджеты для дистанционной учебы. В качестве дополнительной меры поддержки он предложил однопартийцам отдать свою месячную зарплату в помощь врачам, которые борются с коронавирусом.

Сейчас по всей стране работает более 8 тысяч волонтеров от партии "Единая Россия"

"Сегодня я обращаюсь ко всем нашим коллегам - к депутатам Государственной Думы, к членам Совета Федерации, к нашим парламентариям в регионах и вообще ко всем нашим однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности - и призываю вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам в тех случаях, когда это сейчас требуется, и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы, в том или ином варианте", - заявил председатель партии. Он подчеркнул, что это вопрос ответственности перед избирателями, а не пиара.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поддержал предложение Медведева и добавил, что взносы также пойдут на обеспечение медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты и обеспечение школьников компьютерами и планшетами для удаленного обучения. "Мы планируем сделать так, чтобы каждый из тех, кто направит свои средства, знал, какой конкретно семье он будет помогать на территории своего избирательного округа, своего региона", - сказал он.

В свою очередь замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что члены партии могут направить на помощь медработникам не только членские взносы в размере своей зарплаты, но и большие суммы. "Это будет благородно и оправданно", - отметил он и сказал, что его коллеги по парламенту эту инициативу поддержат. Отметим, что в среднем зарплата депутата Госдумы составляет 350 тыс. рублей.

Поддержка школьников в процессе удаленного обучения - важная тема для партии. Медведев отметил, что в этой сфере пока не все налажено. Но все понимают, "что вот это удаленное образование, по всей вероятности, может быть надолго". Поэтому компьютеры должны быть у всех нуждающихся школьников.