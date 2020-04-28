Медведев призвал единороссов отдать зарплату за месяц для борьбы с коронавирусом

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы, сенаторов и всех членов "Единой России" направить на уплату членских партийных взносов свою месячную заплату. Эти деньги пойдут на поддержку медиков и всех тех, кто нуждается на фоне пандемии коронавируса.

"Я полагаю, что многим членам партии это по силам. Это личное решение, это не повод для пиара, это просто вопрос ответственности перед избирателями", - подчеркнул Медведев в ходе заседания президиума Генсовета "Единой России".

Он поручил ЦИК партии организовать работу по приему членских взносов и добровольных пожертвований и проследить за тем, что они были направлены на нужные цели. "Эту информацию нужно довести до депутатов всех уровней и членов Совета Федерации", - распорядился Медведев.