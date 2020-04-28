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28.04.2020 13:20
Рубрика: Власть

Медведев призвал единороссов отдать зарплату за месяц для борьбы с коронавирусом

Текст: Айсель Герейханова

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы, сенаторов и всех членов "Единой России" направить на уплату членских партийных взносов свою месячную заплату. Эти деньги пойдут на поддержку медиков и всех тех, кто нуждается на фоне пандемии коронавируса.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Я полагаю, что многим членам партии это по силам. Это личное решение, это не повод для пиара, это просто вопрос ответственности перед избирателями", - подчеркнул Медведев в ходе заседания президиума Генсовета "Единой России".

Он поручил ЦИК партии организовать работу по приему членских взносов и добровольных пожертвований и проследить за тем, что они были направлены на нужные цели. "Эту информацию нужно довести до депутатов всех уровней и членов Совета Федерации", - распорядился Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Распространение коронавируса COVID-19

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